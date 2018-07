Nuove imprese | continua trend da record

La Regione lancia Irca : Nuove opportunità di credito per le imprese di Taormina : Ora è arrivata una riforma fortemente voluta dall'assessore all'economia e vicepresidente della Regione Siciliana, Gaetano Armao che, ha evidenziato di essersi mosso in una ottica di "...

L’allarme delle imprese per le Nuove pensioni : “Non scarichiamo costi sul datore di lavoro” : Attenti a non caricare altri costi su di noi». Dal mondo delle imprese arriva un secco altolà all’idea del nuovo governo di scaricare sui datori di lavoro una parte dei costi della futura riforma delle pensioni. Secondo i progetti allo studio anticipati ieri da La Stampa, oltre ad introdurre «quota 100» (come somma dell’età della pensione dei contr...