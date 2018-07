Nuoto | Europei juniores 2018 | Thomas Ceccon e Federico Burdisso guidano la truppa

PallaNuoto femminile - le convocate dell’Italia per il quadrangolare di Rotterdam. Ultima tappa verso gli Europei : La beffarda medaglia d’argento dei Giochi del Mediterraneo è alle spalle: il Setterosa riparte da Ostia, dove sta Ultimando la preparazione in vista degli Europei di Barcellona. La nazionale italiana di Pallanuoto femminile è già in collegiale nel Lazio, poi, dopo una breve parentesi in Olanda, partirà per la Spagna. Da mercoledì 4 a venerdì 6 infatti, le azzurre saranno impegnate a Rotterdam in un quadrangolare con USA, Olanda ed ...

PallaNuoto - i convocati del Settebello per il quadrangolare di Cosenza. Ultimo appuntamento prima degli Europei : L’amaro quinto posto dei Giochi del Mediterraneo è alle spalle: il Settebello ripartirà da Cosenza, dove ultimerà la preparazione in vista degli Europei di Barcellona. La nazionale italiana di Pallanuoto si ritroverà in Calabria mercoledì 4 e vi resterà fino a giovedì 12, quando partirà per la Spagna. Da venerdì 6 a domenica 8 inoltre, gli azzurri saranno impegnati in un quadrangolare con Cina, Olanda e Germania. Esordio il 6 alle 20 con ...

Nuoto - Federica Pellegrini : “4×200 mista agli Europei? Sono disponibile. Presto per pensare alle Olimpiadi” : Federica Pellegrini non ha entusiasmato in mattinata sui 50 metri stile libero in occasione del Trofeo Settecoli. La Divina è attesissima domani sui 100, specialità in cui ha deciso di cimentarsi dopo il trionfo ottenuto sulle quattro vasche ai Mondiali 2017. La Campionessa di Spinea è in un anno sabbatico (anche se agli Europei di Glasgow non si presenterà solo per passeggiare) ma nel frattempo ha dato l’ok a partecipare alla 4x200m ...

Nuoto - Settecolli 2018 : gli azzurri ancora a caccia della convocazione per gli Europei. I criteri di qualificazione : Il Trofeo Settecolli di Roma, da sempre, è l’ultima ancora di salvezza per chi non ha strappato il pass per i grandi appuntamenti internazionali in programma tra luglio e agosto ma spesso si rivela un boomerang per chi ottiene il lasciapassare alla piscina del Foro Italico perchè, con il picco di condizione raggiunto un mese prima rispetto all’evento internazionale, si rischia poi che la forma scivoli via e che si vada al Mondiale o ...

Nuoto sincronizzato - Europei juniores 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dal 26 giugno al 1° luglio gli Europei juniores 2018 di Nuoto sincronizzato caratterizzeranno il darsi in vasca di Tampere (Finlandia), dove le squadre migliori del Vecchio Continente si confronteranno a caccia della vittoria. L’Italia si presenta con tante atlete interessanti, animate da voglia di esibirsi e di arrivare ai massimi livelli. E’ anche per questo che la manifestazione merita il doveroso interesse. Di seguito il ...

Nuoto - Gregorio Paltrinieri : “Non sono completamente soddisfatto. Agli Europei farò meglio” : Gregorio Paltrinieri è sempre regale. I 1500 stile libero, le sue 30 vasche, sono un qualcosa di unico ed anche se la condizione non è ottimale, le braccia non sono ancora sciolte come dovrebbero, il carpigiano piazza il colpo. E’ arrivato l’oro che mancava alla collezione di Greg, quello di questa edizione 2018 dei Giochi del Mediterraneo a Tarragona (Spagna). Un chilometro e mezzo in solitaria, a doppiare gli avversari, con un ...

Nuoto - Gabriele Detti cerca il recupero in extremis per gli Europei di Glasgow : Parlare di Gabriele Detti e del suo problema alla spalla non è una novità. E’ noto ormai a tutti che il livornese, campione del mondo degli 800 stile libero a Budapest l’anno scorso, nonché due volte bronzo (400-1500 stile libero) a Rio 2016, stia vivendo un momento complicato dal punto di vista fisico. L’essere stato costretto a saltare gli Assoluti di Riccione, ad aprile, dopo aver disputato le batterie del mattino dei 400 ...

Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : azzurri in fase di carico - l’obiettivo vero restano gli Europei di Glasgow : Per molti sarà solo una tappa di passaggio, dal valore di poco superiore ad un meeting di preparazione, per altri potrebbe essere l’occasione della vita per salire su un podio internazionale e scrivere il proprio nome su un albo d’oro importante. Per i nuotatori di una consistente squadra azzurra la presenza ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona (da sabato a lunedì) sarà supportata da diverse motivazioni e presuppone obiettivi ...

Nuoto sincronizzato - le azzurre si preparano per gli Europei di Glasgow : undici le atlete convocate per il collegiale di Roma : Sono undici le atlete convocate dal commissario tecnico Patrizia Giallombardo per un collegiale al Centro Federale di Pietralata Prosegue la preparazione della nazionale in vista dei prossimi impegni internazionali e soprattutto dell’appuntamento clou della stagione: gli Europei di Glasgow dal 2 al 7 agosto. undici le atlete convocate dal commissario tecnico Patrizia Giallombardo per un collegiale al Centro Federale di Pietralata, a Roma, ...

Nuoto - Europei Glasgow 2018 : non ci sarà Niccolò Martinenghi. “Tutelato per i prossimi due anni” : Meglio non rischiare, in vista di un biennio che può davvero diventare fondamentale. La giovane stella della rana veloce azzurra, Niccolò Martinenghi, non sarà al via dei prossimi Europei di Nuoto che si svolgeranno in quel di Glasgow. La frattura da stress all’osso pubico si fa ancora sentire e, d’accordo con il suo allenatore, il 18enne varesino, primatista italiano dei 100 rana, ha deciso di gestirsi per puntare dritto a Mondiali del ...

Nuoto - l’Italia verso gli Europei di Glasgow. Tra certezze - dubbi e speranze di medaglia : Con la squadra quasi al completo (40 convocati, qui l’articolo completo) l’Italia del Nuoto si avvia verso gli appuntamenti conclusivi della stagione, ultime tappe di avvicinamento agli Europei di Glasgow (3-9 agosto), per staccare in extremis un pass o per testare la condizione in vista della manifestazione continentale. Dal 23 al 25 giugno si terranno i XVII Giochi del Mediterraneo a Tarragona (Spagna), evento sempre molto sentito dagli atleti ...

Nuoto - Nicolò Martinenghi rischia gli Europei : la frattura da stress crea problemi. Gabriele Detti ci prova? : Nicolò Martinenghi rischia di non partecipare agli Europei 2018 di Nuoto che si disputeranno a Glasgow (Gran Bretagna) a inizio agosto. Il diciottenne, infatti, soffre di una frattura da stress di Tete: dopo la risonanza magnetica e la visita dal professor Schoenhuber, è emerso che il giovane fenomeno del Nuoto azzurro non potrà sollecitare ancora lo sforzo di gambe e dovrà sottoporsi a una nuova risonanza magnetica tra un mesetto. Come riporta ...

Nuoto - Europei Junior 2018 : i trentuno convocati dell’Italia - c’è Ceccon : Walter Bolognani, tecnico responsabile della nazionale giovanile di Nuoto, assieme al dt Cesare Butini, ha diramato la lista dei convocati dell’Italia per i prossimi Europei Junior, che si svolgeranno in Finlandia, in quel di Helsinki dal 4 all’8 luglio. Tanti nomi noti, tanti giovani che hanno brillato agli Assoluti di Riccione: a partire da Thomas Ceccon, che sarà poi protagonista anche a Glasgow con la nazionale maggiore. I ...