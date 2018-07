: Nubrifragio con grandine record a Moena - TelevideoRai101 : Nubrifragio con grandine record a Moena -

Oltre 3.000 fulmini caduti in Alto Adige durante un nubifragio con venti fino a 77 km/h, diversi alberi caduti e numerosi interventi dei vigili del fuoco, anche se nessun danno alle persone. Situazione più grave a, in Trentino, dove una grandinata daha trasformato le strade in un fiume di fango. A seguito dei temporali si sono registrate anche forti raffiche di vento,fino 80 chilometri orari, nella zona di Trento Laste e Rovereto. La Protezione civile ha evidenziato una zona circolare con un raggio di 6 Km.(Di martedì 3 luglio 2018)