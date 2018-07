ilfattoquotidiano

: Nubifragio in Trentino, a Moena persone evacuate e strade trasformate in torrenti di grandine e acqua. Le immagini - fattoquotidiano : Nubifragio in Trentino, a Moena persone evacuate e strade trasformate in torrenti di grandine e acqua. Le immagini - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Nubifragio in Trentino, a Moena persone evacuate e strade trasformate in torrenti di grandine e acqua. Le immagini htt… - ANDREAZANETTIN : RT @fattoquotidiano: Nubifragio in Trentino, a Moena persone evacuate e strade trasformate in torrenti di grandine e acqua. Le immagini htt… -

(Di martedì 3 luglio 2018) Nel corso del pomeriggio di mercoledì 3 luglio ci sono stati violenti nubifragi, con grandinate, in gran parte del. Il maltempo ha causato allagamenti e smottamenti e le zone maggiormente colpite sono state la Val di Fiemme e la Val di Fassa. Su, oltre alla pioggia, si è abbattuta una forte grandinata. Lee le cantine allagate hanno costretto vigili del fuoco e Protezione civile a intervenire anche se, per fortuna, non ci sonoferite. Secondo fonti locali, decine disono statein via precauzionale. A Caldonazzo settesono state soccorso e tratte in salvo nelle acque del lago. L'articoloin, aindi grandine e acqua. Le immagini proviene da Il Fatto Quotidiano.