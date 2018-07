Notte Rosa | tutti gli eventi dei parchi costa

Notte Rosa 2018 a Mirabilandia : sconti - prezzi - biglietti : Torna il capodanno dell’estate La Notte Rosa 2018 in tutta la riviera romagnola con spettacoli, eventi, concerti e tanto altro da venerdì 6 luglio fino a domenica 10 luglio 2017. Mirabilandia, il parco di divertimenti più grande in Europa, è pronto a festeggiare l’evento con tanti show, esplosioni, inseguimenti, duelli e magici spettacoli. La Notte Rosa 2018 a Mirabilandia Da venerdì 6 luglio 2018 parte l’appuntamento con ...

Rimini : da Augeo un omaggio alla Notte Rosa. Esposta "Figura con paesaggio" di Sandro Chia : Centinaia di eventi tra concerti con artisti di fama, spettacoli, mostre, enogastronomia e tanto altro, con stabilimenti balneari, musei, bar e ristoranti aperti, intratterranno il pubblico dal ...

Viaggi & Turismo : la Notte Rosa a Comacchio e i suoi Lidi è magica : Oltre 110 km di costa colorati di Rosa per vivere una Notte e un fine settimana magico tra spettacoli, musica, eventi e fuochi d’artificio, sul mare della Riviera Romagnola. Il 6 luglio 2018 da Comacchio a Riccione si anima l’evento cool dell’estate con un tripudio di coinvolgenti iniziative dal tramonto all’alba. La 12esima edizione della Notte Rosa è un appuntamento imperdibile sul lungomare della provincia di Ferrara, nella splendida città ...

Il 1º luglio non perdete - su Radio2 - la 'Notte rosa' a Riccione. Ci sarà anche Andrea Delogu - : A Riccione La Notte Rosa dura una settimana, sette giorni di musica, spettacoli, performance, cinema, talk-show, dirette radiofoniche e red carpet: un programma ricchissimo che la città ha ideato insieme a Rai Radio2 e Ciné Le Giornate Estive di Cinema. Dal 1° al 7 ...

Notte Rosa - Ciné e dirette con Rai Radio2 per una settimana di grandi eventi : A Riccione La Notte Rosa dura una settimana, sette giorni di musica, spettacoli, performance, cinema, talk-show, dirette radiofoniche e red carpet: un programma ricchissimo che la città ha ideato insieme a RAI Radio2 e Ciné Le Giornate Estive di Cinema. Dal 1° al 7 ...

La Notte Rosa a Riccione è cinema - cultura - musica e spettacoli : attesi Noemi - Paola Turci e gli ospiti di Cinè : Sette giorni di musica, spettacoli, performance, cinema, talk-show, dirette radiofoniche e red carpet: a Riccione La Notte Rosa dura una settimana, sette un programma ricchissimo che la città ha ideato insieme a Rai Radio2 e ...

Anche Annalisa a Cattolica per la Notte Rosa del 6 luglio : info utili e biglietti : Annalisa a Cattolica per la Notte Rosa il 6 luglio nell'ambito del tour di supporto a Bye Bye. L'artista savonese salirà sul palco con la band che l'ha accompagnata fino a questo momento, con Raffaele Littorio alla chitarra, Andrea Torresani al basso, Donald Renda alla batteria e Fabio Visocchi alle tastiere e al piano. Continua, quindi, la tournée che ha organizzato per il supporto dell'ultimo disco rilasciato a seguito della fortunata ...

Notte Rosa 2018 : cosa - dove e quando festeggiare la tredicesima edizione : Ad un mese dalla tredicesima edizione della Notte Rosa, nelle città coinvolte sono stati stilati i programmi del 'week end di pura follia'. Per chi ancora non ha idea di cosa sia l'evento, possiamo definirlo il 'Capodanno dell'estate'. A differenza della Notte Bianca non è una sola città che festeggia, bensì 110 km di costa della Riviera Romagnola. Inoltre, prendono parte ai festeggiamenti anche la Repubblica di San Marino ed i lidi Ferraresi, ...

Notte Rosa 2018 - tre giorni con i vip della musica. Ecco il programma : Rimini, 1 giugno 2018 " Quest'anno non sarà facile decidere a quale evento partecipare. La Notte Rosa 2018 , infatti, è un concentrato di spettacoli, divertimenti e grande musica. Nomi come Alvaro Soler , Annalisa , Nina Zilli e Giusy Ferreri animeranno il fine settimana che va dal 6 all'8 luglio in tutta la Romagna e nel nord delle ...

La Notte Rosa a Rimini 2018 : in arrivo l'atteso week-end di svago e divertimento più atteso dell'estate : Tutti i personaggi, connessi dalla magia del Rosa, racchiudono non solo un mondo di simpatia e genuinità, ma anche un certo protagonismo: la voglia e la dolce esuberanza di mostrare tutto il Rosa che ...

