Non siamo contro le imprese Ma il dl Dignità piace a sinistra

Decreto dignità - Conte-Di Maio : "Non siamo contro le imprese" : Premier e vicepremier presentano il pacchetto di misure approvate ieri in Consiglio dei ministri: "Colpo mortale al precariato. Imprenditori onesti non hanno nulla da temere". Gentiloni all'attacco: "...

Dl Dignità illustrato a Palazzo Chigi da Conte e Di Maio. Il premier : Non siamo contro le imprese : Il ministro Tria: no manovre correttive Intanto, il ministro dell'Economia Giovanni Tria è andato in audizione nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato sulle linee guida del suo mandato, ...

L’orgoglio delle seconde generazioni : “Non siamo campioni dello sport ma anche noi lottiamo per l’Italia” : Stella Shi parla un italiano perfetto, e le sue origini le ritrovi solo nei tratti del volto, bellissimo e determinato. I genitori sono arrivati dalla Cina prima che lei e la sorella Simona nascessero. E oggi sono tutti italiani. «L’Italia è sempre stata casa mia» dice con orgoglio questa ragazza di appena 25 anni, già imprenditrice e chef di succe...

NAIKE RIVELLI - CHI è IL PADRE BIOLOGICO?/ "Pensavo fosse un uomo - ma ci siamo sbagliati" (Non disturbare) : Paola Perego ospita NAIKE RIVELLI in Non disturbare in onda su Rai1 anche oggi con le rivelazioni sconvolgenti della figlia di Ornella Muti tra paternità e amori finiti male

“Siamo sotto choc”. Stava giocando sulla spiaggia - muore a 4 anni. È successo tutto sotto gli occhi dei genitori che Non hanno potuto fare nulla : Estate vorrebbe dire mare, sole e relax assoluto. Ma vuol dire anche attenzione massima e occhi sempre aperti, soprattutto se si hanno con sé bambini in spiaggia. A volte, però, la tragedia è dietro l’angolo e non si può far nulla per evitarla. Un vero e proprio dramma si è consumato davanti agli occhi increduli di decine di bagnanti sulla spiaggia di Gorleston nella contea del Norfolk, in Inghilterra. Una bambina di 4 anni è morta ...

Salvini : 'Non siamo xenofobi - io adoro la diversità; noi governeremo per 30 anni' : Questa domenica 1° luglio, si è svolto a Pontida BG l'annuale raduno nazionale della Lega. Una manifestazione durata l'intera mattinata con interventi di numerosi dirigenti leghisti locali e nazionali, ministri e governatori regionali, conclusa da un lungo intervento dal palco del segretario nazionale, e da poco Ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Vediamo alcuni dei passaggi più significativi di quello che ha detto. Salvini: 'Non siamo ...

CONSIGLI Non RICHIESTI/ "Siamo tutti uguali" - il motto che Non paga nel lavoro : La gestione e la valorizzazione delle diversità negli ambienti di lavoro può risultare importante. In Italia non ne sono tutti ancora coscienti, spiega LUCA BRAMBILLA

Barcellona : “Non siamo complici delle politiche di morte di Matteo Salvini” : Barcellona si scaglia contro Matteo Salvini. L’imbarcazione con 60 migranti a bordo ha avuto il benestare del governo spagnolo. La Spagna

Cecilia Rodriguez e i piani con Ignazio Moser : «Non pensiamo al matrimonio - ma vorrei essere mamma» : Cecilia, intervistata da Nuovo Tv , ha infatti spiegato: 'Il mondo dello spettacolo è molto invadente, io cerco di tirarmene fuori il più possibile. vorrei essere mamma, in futuro mi vedo a casa, ad ...

"Siamo aperti a tutti" - ma Non ai neri : la regola di una palestra di Monselice : Il gestore della Just Fit in provincia di Padova seleziona i clienti secondo il colore della pelle: "Tre iscritti su dieci è straniero, ma con l’aumento dei clienti di colore sono cresciuti anche i furti"

Uruguay - Tabarez : ''Concentrati su tutto il Portogallo - Non solo Cristiano Ronaldo. Possiamo far bene'' : La domanda su Cristiano Ronaldo è però d'obbligo: ' E' tra i migliori al mondo ma lavoreremo di squadra per limitarlo. Non mi toglie il sonno, non mi ossessiona. Non vogliamo distrazioni. Siamo ...