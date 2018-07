Non c' è alcuna differenza fra il programma di Salvini e quello di Casapound

Legittima difesa - il figlio di Di Bartolomei posta la foto della pistola con cui si uccise il padre : “Non produce alcuna sicurezza” : “Questa è una Smith & Wesson 38 special uguale a quella che aveva Agostino. Quando la comprò negli anni ’70 lo fece perché credeva che avrebbe reso più sicura la sua famiglia”. Ma così non è stato, perché Agostino Di Bartolomei, con quella pistola, si è tolto la vita. A parlare è Luca Di Bartolomei, figlio dell’indimenticato capitano della Roma morto suicida nel 1994 ed ex coordinatore del dipartimento Sicurezza del ...

Alla fine a Roma Non ci sarà alcuna 'via Almirante' : Nessuna strada di Roma verrà intitolata a Giorgio Almirante. L'Assemblea Capitolina ha infatti approvato, con i voti del M5S e del centrosinistra una 'contro-mozione' per impedire l'intitolazione di una via di Roma allo storico leader del Msi. L'atto odierno prevede l'impegno per la giunta "a non procedere all'intitolazione di toponimi o comunque di nomi di luoghi e strutture pubbliche ad ...

Migranti - Sami (Unhcr) : “In Italia Non c’è alcuna emergenza. Soluzione? Portare stabilità oltre i confini europei” : “L’Italia ha una situazione che non è assolutamente emergenziale“. A dirlo, nella Giornata internazionale del rifugiato, è la portavoce dell’Unhcr, Carlotta Sami, sul tema dell’immigrazione. “Gli arrivi via mare sono calati dell’80%. C’è però da fare un grande lavoro di inclusione”, ha aggiunto Sami. “Le crisi sono molte e sono lontane dall’Europa. I Paesi europei dovrebbero ...

Dying Light 2 Non avrà alcuna connessione narrativa con il capitolo originale : I creatori di Dying Light 2 hanno rivelato che il sequel non avrà alcuna connessione narrativa con l'apprezzato gioco originale a base di zombie e parkour.Dying Light 2 è stato uno dei tanti nuovi giochi rivelati all'E3 2018, ma fino ad ora non era chiaro se avrebbe avuto qualche connessione con il primo gioco, al di là delle ovvie meccaniche di gameplay.Ci sarà anche un nuovo protagonista con cui fare i conti, anche se Techland non ha ancora ...

Trump dice che «Non c’è più alcuna minaccia nucleare dalla Corea del Nord» : Lo ha twittato di ritorno da Singapore, dopo avere incontrato Kim Jong-un, esagerando un po' con l'ottimismo The post Trump dice che «non c’è più alcuna minaccia nucleare dalla Corea del Nord» appeared first on Il Post.

Di Maio : sull'Aquarius Non c'era alcuna emergenza : Sulla nave Aquarius non c'era alcuna emergenza. parola del vice premier e ministro dell'Economia Luigi Di Maio. 'Da oggi l'immigrazione non è più un business' ma 'una questione che deve essere affrontata da tutti i Paesi europei' e 'chi voleva solo fare profitti, dovrà cercarsi un'altra ...

"Senza un'idea sul ruolo economico della pubblica amministrazione Non ci sarà alcuna ripresa ma solo il tormento della mediocrità". Il ... : ... il blocco delle assunzioni durato anni non solo hanno impoverito il pubblico ma allo stesso tempo hanno avuto ripercussioni negative sull'economia, un autentico tappo che ne ha impedito la crescita. ...

F1 - la Red Bull spiazza tutti in Canada : Daniel Ricciardo potrebbe Non subire alcuna penalità : Dalla Red Bull fanno sapere che Ricciardo verrà mandato in pista nelle FP1 con la MGU-K danneggiata a Monaco, se tutto dovesse filare liscio la penalità verrebbe evitata Dietrofront in casa Red Bull, Daniel Ricciardo potrebbe non subire alcuna penalità sulla griglia del Gp del Canada. Dopo le parole di Newey, che aveva dato quasi per certa la sostituzione della MGU-K danneggiata a Monaco, ecco che il team di Milton Keynes pare abbia cambiato ...

Atac : Non è prevista alcuna riduzione di organico nel Piano Concordatario : Atac: prevista l’assunzione di 620 nuovi autisti Roma – A seguire la precisazione che Atac ha voluto fare in merito a notizie apparse sulla stampa e alla affermazioni di alcuni esponenti politici. “Non è prevista alcuna riduzione di organico nel Piano Concordatario. L’azienda ha doverosamente e prudenzialmente tenuto conto, nella redazione del Piano di concordato, della cessazione dei contratti per la gestione delle ...

Nazionale - Jorginho : 'Essere allenato da Ancelotti? Ci penso - ma Non ho ricevuto alcuna chiamata' : Dall'azzurro del Napoli a quello della Nazionale, con tanti dubbi da risolvere dopo le amichevoli con l'Italia. È un momento di riflessione, per Jorginho, che dovrà decidere se confermarsi anche sotto ...

Ferrovie Nord frena le avance di Trenitalia : «Non c'è alcuna offerta» : Sono soci al 50% di TreNord, le Ferrovie lombarde, ma non si parlano. E così, una proposta industriale rilevante finisce per diventare l'oggetto di una smentita , apparente, tra le Ferrovie Nord di ...

Gf - Barbara D'Urso legge il comunicato ufficiale : "Non è stata portata alcuna droga nella Casa" : Come promesso Barbara D'Urso è tornata per chiarire la presunta presenza di droga all'interno della casa del Gf Nip. Dopo la segnalazione di Striscia la Notizia , la conduttrice e la produzione hanno ...

Lombardia : Grimoldi (Lega) - Gay Pride Non ha alcuna valenza culturale : Milano, 21 mag. (AdnKronos) – “Bene che dopo il governatore lombardo Attilio Fontana e dopo la giunta anche il consiglio regionale lombardo abbia deciso di negare il patrocinio della Regione Lombardia al Gay Pride”. Lo dichiara Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Segretario della Lega Lombarda, commentando la bocciatura, da parte dell’ufficio di presidenza del Pirellone, al Milano Pride 2018.“Bene difendere la ...

