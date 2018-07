No allo sfruttamento del lavoro con le esternalizzazioni Cosa dovrebbe fare il governo

ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 luglio 2018) Unche intende lottare contro lodele contro il precariato, non può non occuparsi del fenomeno dell’abuso delleutilizzate per ridurre strumentalmente i salari e, talora, anche per licenziare illegittimamente masse di lavoratori appartenenti alle più svariate categorie produttive. Un fenomeno, questo, di cui mi occupo da più di dieci anni, sia lavorando fianco a fianco con i lavoratori che ne hanno dovuto subire le conseguenze, sia attraverso una specifica attività di ricerca scientifica. Entrambe queste esperienze mi hanno consentito di poter formulare una serie di proposte di legge in grado di limitarne l’uso abusivo, senza per questo compromettere la libertà d’impresa (quella vera). Il primo intervento riguarda l’introduzione del diritto dei lavoratori a potersi opporre al proprio trasferimento da una società ad ...