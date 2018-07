Nissan GT-R50 e Italdesign insieme per un Sogno Impossibile

laragnatelanews

(Di martedì 3 luglio 2018) E’ stata la Prima Volta per, con. Una nuova collaborazione per L’atelier italiano, di Giorgetto Giugiaro. Una grande fiducia dimostrata da parte diper il suo fiore all’occhiello. Reinterpretare e aggiornare il modello di maggior prestigio. Da questa collaborazione è nato un prototipo per commemorare i 50 anni dellaGT-R. Farà il suo debutto il prossimo mese in Europa. E’ basata su unaGT-T Nismo. Sotto il cofano, un motore V-6 da 3,8 litri che eroga 720 CV e 575 Nm di coppia. Il motore è abbinato a una trasmissione a doppia frizione. Nuovi i turbocompressori, di grosso diametro, utilizzati sulle auto da corsa della categoria GT3; e ci sono anche intercooler più grandi. Ottimizzati albero a gomiti, pistoni, bielle e sistema di lubrificazione con getti d’olio ad alta portata per il raffreddamento dei ...