Niccolò Bettarini | gli aggressori | “Ti abbiamo riconosciuto | ti ammazziamo”

Niccolò Bettarini - la dedica del fratello Giacomo : “Riprenditi presto - roccia!” : Dopo papà Stefano e mamma Simona Ventura, anche Giacomo Bettarini dedica un dolce pensiero al fratello Niccolò, accoltellato fuori da una discoteca qualche giorno fa. L’aggressione – come è ormai noto – è avvenuta sabato notte, intorno alle cinque, mentre il primogenito di Super Simo usciva dalla discoteca Old Fashion di Milano. Niccolò, che è caduto a terra, colpito da diverse coltellate, è stato ricoverato d’urgenza in ...

Simona Ventura - il figlio Niccolò Bettarini accoltellato : «Fai la mamma» - commenti choc all'ultimo post su Instagram : La vergogna social. «Fai la mamma che é meglio......non giocare alla ragazzina alla tua età». Ma non solo. «A Me sa di bufala ...guardate la sua ultima story ... una...

Niccolò Bettarini - dettagli aggressione : colpita anche la fidanzata : Nicolò Bettarini, ricostruita l’aggressione: i motivi dell’accoltellamento e i colpi contro la fidanzata La notizia dell’accoltellamento a il figlio maggiore di Stefano Bettarini e Simone Ventura ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Niccolò Bettarini è stato aggredito fuori da una nota discoteca, ma ora sta recuperando le forze. Il giovane è stato riempito di […] L'articolo Niccolò Bettarini, dettagli aggressione: ...

Niccolò Bettarini - pm di Milano : è stato aggredito per futili motivi : Niccolò Bettarini, pm di Milano: è stato aggredito per futili motivi Niccolò Bettarini, pm di Milano: è stato aggredito per futili motivi Continua a leggere L'articolo Niccolò Bettarini, pm di Milano: è stato aggredito per futili motivi proviene da NewsGo.

Milano - il PM su Niccolò Bettarini : 'Riconosciuto dagli aggressori e minacciato di morte' : "Sei il figlio di Bettarini, ti ammazziamo"- queste sarebbero le parole che alcuni ragazzi avrebbero urlato al 19enne Niccolò prima di aggredirlo con un coltello. Le prime ricostruzioni che hanno fatto le Forze dell'Ordine di quello che è accaduto alcune notti fa fuori da una discoteca di Milano raccontano di una consapevolezza di coloro che hanno minacciato di morte il figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura nel sapere bene chi fosse prima ...

“Sei il figlio di Bettarini - ti ammazziamo” - per il pm Niccolò è stato riconosciuto : “Sei il figlio di Bettarini, ti ammazziamo”, per il pm Niccolò è stato riconosciuto Sviluppi sull’indagine riguardo l’accoltellamento del giovane a Milano: secondo i magistrati, la vittima non sarebbe stata ferita per “caso” Continua a leggere L'articolo “Sei il figlio di Bettarini, ti ammazziamo”, per il pm Niccolò è stato riconosciuto proviene da NewsGo.

L’aggressione a Niccolò Bettarini : «Ti ammazziamo perché sei il “figlio di”» : Niccolò Bettarini, 19 anni, primogenito di Simona Ventura e Stefano Bettarini, sta meglio. È stato operato alla mano al Niguarda di Milano, dopo essere stato aggredito, all’alba del primo luglio, all’uscita di una discoteca del centro. L’intervento, fanno sapere dall’ospedale, è «perfettamente riuscito», è durato circa due ore «durante le quali i chirurghi hanno ricostruito il nervo lesionato nell’arto superiore». ...

"Niccolò accoltellato perché figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini" : Aggredito perché riconosciuto come figlio di vip. "Ti ho riconosciuto, sei il figlio di Bettarini, ti ammazziamo". Glielo avrebbe urlato in faccia uno dei quattro ragazzi fermati per l'aggressione a...

«Sei il figlio di Bettarini - t’ammazziamo» : così Niccolò è stato accoltellato Foto|Video Discoteca chiusa 30 giorni : I magistrati sicuri: «Gli aggressori lo hanno riconosciuto». Chiesto il carcere peri 4 fermati. Il padre: «Ora devono pagare»

Niccolò Bettarini - il gesto inatteso. Poche parole ma non passano inosservate : Niccolò Bettarini, il figlio di Stefano e di Simona Ventura, rimasto vittima di un accoltellamento di fronte a un noto locale milanese nella notte tra sabato 30 giugno e domenica 1 luglio. Da una prima ricostruzione della polizia sembra che all’interno della discoteca un amico di Bettarini sia stato avvicinato da alcuni giovani: uno di loro lo avrebbe preso a schiaffi. A quel punto un addetto alla sicurezza della discoteca sarebbe ...

Niccolò Bettarini - ospedale Niguarda : intervento alla mano riuscito : Niccolò Bettarini, ospedale Niguarda: intervento alla mano riuscito Niccolò Bettarini, ospedale Niguarda: intervento alla mano riuscito Continua a leggere L'articolo Niccolò Bettarini, ospedale Niguarda: intervento alla mano riuscito proviene da NewsGo.