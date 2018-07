Niccolò aggredito perché figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura

Niccolò Bettarini aggredito - pm : accoltellato perché genitori famosi - : Secondo i magistrati gli aggressori avrebbero riconosciuto il ragazzo ma i fermati smentiscono. Uno di loro: "Non sono stato io, non sapevo chi fosse". I presunti aggressori saranno interrogati domani

Niccolò Bettarini - pm di Milano : è stato aggredito per futili motivi : Niccolò Bettarini, pm di Milano: è stato aggredito per futili motivi Niccolò Bettarini, pm di Milano: è stato aggredito per futili motivi Continua a leggere L'articolo Niccolò Bettarini, pm di Milano: è stato aggredito per futili motivi proviene da NewsGo.