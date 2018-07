Niccolò accoltellato perché figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini

«Sei il figlio di Bettarini - t’ammazziamo» : così Niccolò è stato accoltellato Foto|Video Discoteca chiusa 30 giorni : I magistrati sicuri: «Gli aggressori lo hanno riconosciuto». Chiesto il carcere peri 4 fermati. Il padre: «Ora devono pagare»

Niccolò Bettarini accoltellato : ecco cos'è successo quella notte davanti alla discoteca Old Fashion : Niccolò Bettarini accoltellato fuori dalla discoteca Old Fashion di Milano: ecco com'è andata la notte in cui il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini è rimasto...

Niccolò Bettarini accoltellato : fermati quattro ragazzi : Niccolò Bettarini è stato accoltellato per futili motivi: è quanto emerge dalle indagini della squadra mobile e coordinate dal pm Elio Ramondini. Intanto, emergono nuovi dettagli in merito ai quattro aggressori per i quali è stato stabilito il fermo. Il 24enne italiano arrestato è legato alla curva dell’Inter ed è stato raggiunto negli anni passati da un provvedimento di Daspo. Vicino alla curva dell'Hockey Milano, sarebbe legato anche al ...

Simona Ventura - il figlio Niccolò Bettarini accoltellato : «Fai la mamma» - commenti choc all'ultimo post su Instagram : La vergogna social. «Fai la mamma che é meglio......non giocare alla ragazzina alla tua età». Ma non solo. «A Me sa di bufala ...guardate la sua ultima story ... una...

Niccolò Bettarini accoltellato - il papà Stefano : 'Ora chi ha sbagliato paghi' : 'Hai sempre avuto senso di protezione per tutti, soprattutto per i più deboli. Sempre orgoglioso di te. Ora chi ha sbagliato paghi'. Così, su Instagram, accanto a una foto del figlio bambino, Stefano ...

