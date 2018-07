Neymar è un fenomeno | non ancora un campione

VIDEO Il pianto di Neymar in Brasile-Costa Rica! Le lacrime del fenomeno dopo la vittoria : Neymar è scoppiato in un pianto travolgente dopo la vittoria del Brasile sul Costa Rica. I verdeoro hanno dominato la partita ma soltanto nel recupero sono riusciti a spezzare la resistenza dei centroamericani. Il fenomeno ha messo a segno il 2-0 al 97′ e poi ha pianto a diritto al fischio finale. Di seguito il VIDEO delle lacrime di Neymar in Brasile-Costa Rica. Foto: AGIF Shutterstock.com Clicca qui per mettere “Mi piace” ...

VIDEO Neymar si sblocca ai Mondiali 2018 - il fenomeno segna il gol del 2-0 in Brasile-Costa Rica : Neymar si è sbloccato ai Mondiali 2018 e ha segnato il gol del 2-0 in Brasile-Costa Rica. Il fenomeno verdeoro ha giocato una buona partita ma soltanto al 97′ è riuscito a trovare la via della rete arrotondando così il risultato in favore dei sudameRicani. Di seguito il VIDEO del gol di Neymar in Brasile-Costa Rica 2-0. Foto: Shutterstock.com Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per ...