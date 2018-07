«Neymar al Real per 310 milioni» | poi la richiesta di smentita dei Blancos a Tve | che

Neymar al Real Madrid?/ Calciomercato - pronti 310 milioni ma il club spagnolo smentisce tutto : Il Real Madris sogna Neymar: dalla Spagna arriva la voce di un'offerta da 310 milioni al Psg. Il club di Florentino Perez ha smentito categoricamente, ma l'affare può andare in porto(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 11:29:00 GMT)

Real Madrid - follia ‘galactica’ per Neymar : pronti 310 milioni e uno stipendio mai visto prima! : Real Madrid pronto a fare follie per acquistare Neymar: TVE parla di un’offerta da 310 milioni al PSG e 45 per 7 anni al giocatore. I Blancos però smentiscono Dopo la querelle con l’esonero dalla panchina della Spagna, causa proprio l’accordo con il Real Madrid annunciato ai quattro venti, Florentino Perez è in debito con l’allenatore Lopetegui. Come farsi perdonare? Con un costosissimo regalo che risponde al nome ...

Real Madrid - Neymar era tuo : nel 2006 era nelle giovanili - ma fu scartato : In squadra con Sarabia e Carvajal In quella squadra c'erano un giocatore del Siviglia, un futuro campione del mondo e d'Europa, un futuro bomber della Erediviese e un centrocampista del Cadice...con ...

Mondiali 2018 Russia - Ronaldo carica il Brasile : 'È ora di vincere un altro Mondiale. Neymar è da Real' : Si tratta dei migliori giocatori al mondo, giocano in grandi club d'Europa, questo sarà un problema per Tite e sono sicuro che faremo molto bene. Penso che Gabriel sarà il titolare e continuerà a ...

Se Neymar al Real - Asensio si trasferisce : Marco Asensio potrebbe lasciare il Real Madrid già quest'estate. Dall'Inghilterra, il Daily star, ipotizzando l'arrivo di Neymar a Madrid, parla di un possibile divorzio del giovane attaccanti ...

Tormentone Neymar - vuole il Real : ANSA, - ROMA, 9 GIU - Neymar vuole a tutti i costi andare al Real Madrid. La telenovela sul futuro del brasiliano si arricchisce di nuove puntate. La scorsa settimana - scrive Marca - emissari di ...

