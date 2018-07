Netflix presenta il piano Ultra | HDR e riproduzione su quattro schermi a 16 | 99 euro

Netflix presenta con un teaser Nightflyers - serie thriller ispirata a un racconto di George R.R. Martin (video) : Arriva il primo teaser trailer di Nightflyers, la serie tratta dall'omonima novella di George R.R. Martin, "papà" de Le cronache del ghiaccio e del fuoco e quindi di Game of Thrones. Il breve video, che trovate in fondo all'articolo, non svela molto sulla serie se non il mood generale e un primo sguardo a tre dei protagonisti. Co-prodotta da Syfy e Netflix, che la distribuirà nei paesi al di fuori degli Stati Uniti, Nightflyers è basata come ...