' Nessun Paese può affrontare da solo il tema migranti' | Mattarella

Migranti - Mattarella : ' Nessun Paese può farcela da solo' : ... ambiente, crescita - ha aggiunto Mattarella - sono sfide per cui serve una solidarietà più intensa e più forta, per questo la Ue deve trovare più slancio nella sua integrazione e nella sua politica ...

Rider - Cocco (ad Foodora) : “Continuiamo a investire in Italia - Nessun interesse a lasciare il Paese” : “Foodora sta continuando a investire in Italia, un Paese che ha grandi potenzialità. Non c’e’ assolutamente alcun interesse a lasciare il Paese, anzi vogliamo diventare leader del settore”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Foodora, Gianluca Cocco, a margine del Festival del Lavoro, a Milano. Nei giorni scorsi, in una intervista, Cocco aveva detto che, se si fossero realizzate le anticipazioni del ministro ...