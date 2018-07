Nelle scuole britanniche hanno iniziato a vietare gonne per i diritti dei transgender

Amianto Nelle scuole del Lazio : bonifiche ferme - bimbi a rischio : Sull'Amianto la Uil svela numeri impressionanti. Nel Lazio, solo nel Lazio, si concentra la metà dell'intero quantitativo censito in Italia: 5 milioni 320 mila metri quadrati, il 43,2% del totale ...

Ecco perché la bufala dei numeri arabi Nelle scuole italiane non sta in piedi - stop condivisione : Impossibile non commentare l'ultima bufala dei numeri arabi nelle scuole italiane. In queste ore un post Facebook della pagina satirica PiùEuropa ShitPosting ha avuto un numero talmente elevato di condivisioni e interazioni da rendere necessaria una precisazione categorica, anche se per molti pure scontata. Ma si sa, sul social network, anche le ovvietà (se alimentate da beceri pregiudizi) alimentano tormentoni e catene senza senso. Qual è ...

Ragusa : interventi antincendio Nelle scuole - approvati progetti per 5 mln : Palermo, 27 giu. (AdnKronos) - Un pacchetto di cinque progetti per la messa a norma delle disposizioni antincendio degli istituti provinciali scolastici di Ragusa è stato approvato dal commissario straordinario del Libero consorzio comunale Salvatore Piazza. Le delibere riguardano cinque istituti su

Sardegna - sì alla legge per la tutela della lingua : sarà insegnata Nelle scuole : Il testo approvato dalla maggioranza stanzia 7 milioni di euro per il triennio a venire e prevede l'istituzione di una Consulta che dovrà decidere sulla forma scritta. "Verso una pubblica amministrazione bilingue come in Trentino e Val d'Aosta"

Girls code it better : alle scuole medie - per le donne Nelle STEM : Ulteriori informazioni sullo stesso argomento Autore ilariateresa Categoria Scienza e Tecnologia

'Introduciamo i numeri arabi Nelle scuole' e in tantissimi credono alla bufala : ROMA - 'Questo è Tarim Bu Aziz. Per una maggiore integrazione chiede di introdurre i numeri arabi nelle scuole italiane. Tu cosa gli rispondi?'. È la domanda postata dalla pagina PiùEuropaShitposting ,...

Germania - il ministro della Famiglia apre al burkini Nelle scuole : Si prefiggeva l'obiettivo d'integrare il mondo femminile islamico alla società australiana. L'intenzione era quella di uscire dagli steccati, musulmani, non musulmani e così via. Si tratta solo di ...

"Introduciamo i numeri arabi Nelle scuole" e in tantissimi credono alla bufala : Il post provocatorio della pagina Facebook 'PiùEuropaShitPosting' ha ingannato la maggior parte degli utenti, scatenati con commenti razzisti contro i musulmani

Ivrea - maturità per 689 Nelle scuole di Ivrea : Mercoledì la prima prova scritta, poche sorprese e temi attuali hanno tranquillizzato gli animi. Si ricomincia lunedì

Progetto Ismers Ragusa - analisi antisismica Nelle scuole : Al via il Progetto Ismers, analisi antisismiche su scuole ed edifici pubblici in otto comuni. La presentazione si è svolta il 19 giugno a Ragusa.

Ministro Bussetti - lo chiediamo da 50 anni : porti la musica Nelle scuole : Sul Corriere della sera dell’11 giugno scorso Uto Ughi è voluto intervenire nel merito di una lettera aperta dello storico Ernesto Galli della Loggia indirizzata al neo Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, quello (per intenderci) che i giornaloni – in luogo del più appropriato “professore di educazione fisica” – hanno più volte definito “maestro di ginnastica” ma che nel frattempo – oltre ad essere ...

Giappone - Nelle scuole uniformi unisex anti-discriminazione di genere : Giappone,nelle scuole uniformi unisex anti-discriminazione di genere Giappone,nelle scuole uniformi unisex anti-discriminazione di genere Continua a leggere L'articolo Giappone,nelle scuole uniformi unisex anti-discriminazione di genere proviene da NewsGo.

Gli hotpants vanno vietati Nelle scuole? : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Matteo Salvini annuncia : “telecamere negli asili - Nelle scuole e nelle case di riposo” : Il leader della Lega prende un impegno con gli italiani. “Da papà farò di tutto perché sia approvato il progetto