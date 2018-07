Nel segno di Leonardo | al Castello di Poppi arriva la tavola Doria direttamente dagli

'Sotto il segno dei pesci' fa 40 anni. Concerto-evento con AntoNello Venditti : Il mio disco più importante, in cui c'erano tutti i miei temi: la politica e i suoi riflessi sulle persone , Sotto il segno dei Pesci , , la comunicazione , Il Telegiornale , , il viaggio dentro e ...

AntoNello Venditti a Roma festeggia Sotto il Segno dei Pesci al Palalottomatica : prezzi dei biglietti in prevendita su TicketOne : Antonello Venditti a Roma per un concerto-evento che celebra i 40 dall'album Sotto il Segno dei Pesci. Dopo la serata speciale in programma a settembre all'Arena di Verona, è stato annunciato un nuovo appuntamento atteso per il prossimo 21 dicembre a Roma. Sarà il Palalottomatica ad accogliere il live di Venditti, un evento straordinario che consentirà ai fan di riascoltare dal vivo l'album Sotto il Segno dei Pesci e i successi più apprezzati ...

Oroscopo di Paolo Fox e classifica settimanale 1-6 luglio 2018/ Il Leone ha Venere Nel segno : Paolo Fox, Oroscopo e classifica settimanale dal 1° al 6 luglio 2018 su DiPiù Tv. Momento d'oro per l'Ariete e ottime stelle per la Vergine. Toro in discesa.(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 06:13:00 GMT)

F1 - Gp Austria libere Nel segno di Hamilton - Vettel è terzo : SPIELBERG , Austria, - Lewis Hamilton è stato il più veloce nelle due sessioni di prove libere del Gp d'Austria, nona prova , su 21, del mondiale di formula 1. Il pilota britannico della Mercedes, ...

La voce della Politica Agricoltura - Rota - Fai Cisl - : 'Nuovo Ccnl Nel segno della legalità' : ... che proprio insieme alla cultura rappresenta il biglietto da visita del Made in Italy nel mondo. Siamo orgogliosi di aver avviato la nostra campagna #SosCaporalato, così come è un ottimo risultato l'...

Tiro a segno - Coppa del Mondo junior Suhl 2018 : MARCO SUPPINI ORO Nella carabina 50m tre posizioni : La seconda tappa di Coppa del Mondo junior di Tiro a segno si conclude con il fantastico successo di MARCO SUPPINI nella carabina 50m tre posizioni. Una vittoria che arricchisce ulteriormente il medagliere dell’Italia nella spedizione di Suhl (Germania) che, compresi i risultati nel Tiro a volo, guadagna 4 ori, 5 argenti e 8 bronzi conquistando il terzo posto nella graduatoria generale dietro all’incontrastabile India e alla Cina. Il ...

Il derby della "Brexit" Nel segno del fair-play : In palio il primo posto nel girone, ma anche una rivalsa sportiva dopo le recenti tensioni politico-diplomatiche. Da anni ormai Bruxelles rappresenta tutto ciò che i britannici mal digeriscono: l'...

Milano. Quarto Oggiaro si colora Nel segno della socialità : Una grande partecipazione dei ragazzi del quartiere per la prima settimana della Street Art ideata da FabriQ, incubatore dedicato all’innovazione

Ravello Festival si apre Nel segno di Wagner sul Belvedere di Villa Rufolo : Torna il Ravello Festival nel segno di Wagner. Sabato 30 giugno il concerto di apertura sul palco verticale del Belvedere di Villa Rufolo sarà affidato al maestro Esa-Pekka Salonen, alla testa della Philharmonia Orchestra di Londra, di ritorno dopo il successo riscosso nella precedente edizione. Un ricco programma di musica e danza fino a fine agosto.Continua a leggere

Tiro a segno - Coppa del Mondo junior Suhl 2018 : poca gloria per gli azzurrini Nella carabina da 10 metri : Prime finali anche per il Tiro a segno nella tappa della Coppa del Mondo junior scattata ieri a Suhl, in Germania: nella carabina da 10 metri, sia maschile che femminile, poca gloria per gli azzurrini, tutti piuttosto indietro in fase di qualifica e lontani dagli otto posti di finale. nella carabina 10 metri maschile vittoria dell’indiano Hriday Hazarika con 248.7, davanti al tedesco Maximilian Ulbrich, secondo con 248.4. Terzo il cinese ...

Samsung Galaxy S10 Nel segno del tre : tre fotocamere e tre varianti? : Samsung Galaxy S10 potrebbe arrivare con tre fotocamere posteriori e in ben tre versioni, di cui una dotata di schermo flat come ai "vecchi" tempi: ecco le ultime indiscrezioni sul Galaxy S del decennale. L'articolo Samsung Galaxy S10 nel segno del tre: tre fotocamere e tre varianti? proviene da TuttoAndroid.

Tiro a segno - Coppa del Mondo junior Suhl 2018 : due ottimi bronzi per l’Italia Nella prima giornata : prima giornata di gare in Coppa del Mondo junior di Tiro a segno, che si disputa a Suhl (Germania). Arrivano già ottime notizie dal poligono maschile e femminile: nella carabina 50m donne Sofia Benetti raggiunge il terzo posto, stesso risultato anche nella prova a squadre della pistola 50m uomini. Andiamo con ordine: la prima italiana a sparare è proprio la tiratrice di Appiano San Michele nella carabina 50m, che attraverso una prestazione ...

Tiro a segno - Giochi del Mediterraneo 2018 : Dario Di Martino settimo Nella pistola 10m : Non vi erano tante speranze di medaglia per gli azzurri nella prima giornata di Tiro a segno ai Giochi del Mediterraneo 2018. Tre italiani in gara nelle competizioni maschile e femminile dedicate alla pistola 10m, con l’obiettivo di approdare in finale raggiunto soltanto da Dario Di Martino, che alla fine chiude settimo nella rassegna a Tre Cerchi. Più sfortunati Alessio Torracchi e Rebecca Resti, eliminati nel round di qualificazione per ...