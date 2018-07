Nel 2017 il minimo di morti sul lavoro

Economia Il nord traina il paese - almeno Nel 2017 : Un'Italia a due velocità, anzi a tre. È quanto emerge dalle stime preliminari diffuse dall'Istat, che indicano come nel 2017 il prodotto interno lordo abbia registrato una crescita superiore alla ...

Brexit - fuga dal Regno Unito : 12.994 cittadini britannici hanno acquisito la nazionalità di un altro Paese UE Nel 2017 : Nel timore delle conseguenze della Brexit, ben 12.994 cittadini britannici nel 2017 hanno scelto di acquisire la nazionalità di un altro Paese dell’Unione Europea: lo ha reso noto la BBC. Le nazionalità consentono di mantenere e trasferire ai figli i diritti legati all’appartenenza all’UE (viaggiare, lavorare e vivere liberamente in uno dei Paesi dell’Unione). Nel 2016 i cittadini britannici a fare questa scelta sono ...

L'andamento del manifatturiero Nel 2017 : a Chieti crescita contenuta : Confindustria e Cresa presentano il rapporto sul manifatturiero relativo al 2017. L'indagine riguarda 205 aziende manifatturiere con almeno 10 addetti, ed è stata realizzata dal Centro Studi di ...

Volontariato : Cuamm Padova - Nel 2017 187.928 parti assistiti : Padova, 29 giu. (AdnKronos) - Un anno di impegno e intervento con l’Africa, a favore di mamme e bambini, ma non solo. Dal lavoro negli ospedali all’intervento nel territorio, dalla formazione delle risorse umane locali, alla prevenzione e cura dell’Hiv/Aids. E ancora, l’intervento nella lotta alla m

Volontariato : Cuamm Padova - Nel 2017 187.928 parti assistiti (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Una nuova frontiera per il lavoro in Africa è quella delle malattie croniche che, nel 2017, ha visto 5.267 persone visitate per diabete; 1.653 cardiopatie e ben 18.855 donne screenate per tumore alla cervice e 652 trattate con crioterapia o con la tecnica leep", ha spieg

MATTEO RENZI COMPRA UNA VILLA DA 1 - 3 MILIONI/ Il mistero della sanatoria : chiesta Nel 1986 - arrivata Nel 2017 : MATTEO RENZI COMPRA una VILLA da 1,3 MILIONI a Firenze: ultime notizie, polemiche sull'ex segretario del Pd, a gennaio disse di avere 15 mila euro sul conto

Volotea - conti boom Nel 2017 e record per passeggeri trasportati : Teleborsa, - Volotea , la compagnia aerea che collega diversi aeroporti di medie e piccole dimensioni in Europa ed italia, ha registrato un utile record di 8,3 milioni di Euro nel 2017 . L'utile netto ...

Tua - presentato bilancio 2017 - ToNelli confermato presidente : Pescara - "Tua è un'azienda che punta al miglioramento continuo e lo scorso anno ha assunto 51 addetti". Lo ha detto il presidente di Tua, Tullio Tonelli che ha esposto i dati significativi del bilancio di esercizio per il 2017. "Puntiamo a migliorare la qualità dei servizi offerti - spiega Tonelli - ottimizzando le risorse e razionalizzando le procedure aziendali. Il contesto del 2017 non è stato favorevole ...

Regno Unito - morì Nel 2017 per allergia allo yogurt nel kebab : multata titolare del locale : Uccisa dalle tracce di yogurt contenute nel kebab, ma soprattutto dalla mancanza di informazione. Se avesse saputo che il suo pasto conteva un ingrediente 'pericoloso', Chloe Gilbert, inglese di soli 15 anni, oggi sarebbe ancora viva. Invece la giovanissima, che soffriva di asma ed era allergica a latte e latticini, è stata stroncata da un grave choc anafilattico. Si era sentita male dopo aver mangiato una porzione del tipico preparato ...

MASSIMO BOSSETTI - LA SORELLA : "IN CARCERE HA SAPUTO CHI HA UCCISO YARA"/ Il tentato suicidio Nel 2017 : MASSIMO BOSSETTI, la SORELLA: "in CARCERE ha SAPUTO chi ha UCCISO Yara". La rivelazione della gemella Letizia, che sottolinea: "teme vendetta, rischia la vita"

Fondazione del Monte. Nel 2017 elargiti 9 - 5 milioni : garantiti fondi anche per il 2019 : Più che positivo anche il bilancio dell'Oratorio di San Filippo Neri, con 23mila spettatori , erano stati 17mila nel 2016, in 154 appuntamenti tra spettacoli, incontri e concerti. Per l'area della ...

La terza profezia di Fassino Nel 2017 : "Germania vince ed è un esempio da seguire" : Le profezie di Piero Fassino di nuovo protagoniste: questa volta tornano a non realizzarsi in occasione dei Mondiali 2018. L'esponente PD, infatti, già in passato ci aveva fatto dono di pronostici non propriamente azzeccati rispetto a figure ed avvenimenti politici, ma questa volta la sua mancanza di lungimiranza ha riguardato il mondo del calcio e, in particolare, le sorti della nazionale tedesca.Dopo la disfatta della Germania, ...

L’Italia che non spreca : Nel 2017 riciclate 1 - 8 milioni di tonnellate di legno : Quasi 1.800.000 tonnellate di legno sono state raccolte e avviate a riciclo nel 2017, con un incremento dei volumi del 10% rispetto all’anno precedente. La gran parte di questo materiale è costituito dagli imballaggi in legno (pallet, cassette per l’ortofrutta, casse, gabbie, bobine per cavi) che vengono complessivamente riciclati con una percentuale oltre il 60% dell’immesso al consumo (gli imballaggi nuovi messi sul mercato, anche ...