Nba | Philadelphia prende Wilson Chandler

Mercato Nba : J.J. Redick rinnova con i Philadelphia 76ers per un altro anno : J.J. Redick è un veterano della NBA non per caso. Uno di quelli che conoscono benissimo le dinamiche della Lega e ben consapevole già 12 mesi fa che il suo ricco contratto con i Sixers era in realtà ...

Marco Belinelli torna a San Antonio/ Mercato Nba : la bella esperienza a Philadelphia : Marco Belinelli torna a San Antonio, Mercato NBA: biennale da 12 milioni di dollari per il cestista bolognese che torna così nella franchigia dove ha vinto l'anello nel 2014(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 13:09:00 GMT)

Mercato Nba – Joel Embiid esce allo scoperto : “LeBron James vieni a Philadelphia - voglio il titolo!” : Joel Embiid prova a reclutare LeBron James: il centro dei Sixers esce allo scoperto e lancia un appello al numero 23 dei Cavs Il 1° luglio inizierà ufficialmente la free agency e a tenere banco è la questione LeBron James. Il ‘Re’ è dato come sicuro partente dai Cleveland Cavaliers, dopo lo sweep alle Finals che ha messo nero su bianco l’impossibile di competere contro gli Warriors restando in Ohio. Quale sarà dunque la ...

Nba - Mikal Bridges va a Philadelphia da mamma... ma solo per mezz'ora! : "With the 10th pick in the 2018 NBA Draft, the Philadelphia 76ers select…". La classica formula pronunciata da Adam Silver contempla un attimo di suspense , spazzata subito via dal nome del giocatore ...

Mercato Nba - le mosse di Philadelphia per arrivare a LeBron James : la degna conclusione del Process? : Tra le molte opzioni a disposizione di LeBron James, probabilmente nessuna è intrigante quanto il suo passaggio ai Philadelphia 76ers. Dal punto di vista strettamente cestistico, vedere il Re al ...

Nba - i Philadelphia 76ers valutano seriamente il licenziamento di Bryan Colangelo : Mentre le NBA Finals impazzano a Oakland, dall'altra parte degli Stati Uniti si continua a parlare dello scandalo riguardante gli account Twitter legati alla figura del presidente dei Philadelphia ...

Nba - i Philadelphia 76ers confermano Brett Brown : Brett Brown continuerà ad allenare i Philadelphia 76ers dopo l’ottima stagione appena conclusa con la sconfitta contro Boston al secondo turno Coach Brett Brown ha prolungato per altre 3 stagioni il contratto che lo lega ai Philadelphia 76ers. La decisione è stata presa dopo la buona stagione dei ‘sixers’ che hanno chiuso in terza posizione la Eastern Conference con 52 vittorie e superando poi al primo turno dei playoff i Miami ...

BASKET Nba/ Philadelphia 76ers - Belinelli : "Vorrei tornare a giocare con questa maglia" : BASKET NBA, per i Philadelphia 76ers c'è il sogno LeBron dopo una stagione finalmente ottima per i Sixers. Merito anche di Belinelli, che esprime il suo intento di restare

Basket Nba/ Philadelphia 76ers : sogno LeBron per i Sixers. Belinelli resterà? : Basket NBA, per i Philadelphia 76ers c'è il sogno LeBron dopo una stagione finalmente ottima per i Sixers. Merito anche di Belinelli, da capire se l'azzurro resterà

Nba : Philadelphia 76ers - futuro roseo. E se arrivasse LeBron... : L'avventura dei 76ers nella postseason arriva al capolinea contro i Celtics, capaci, grazie alla genialità di coach Stevens, alla leadership di Horford e alla talento di Tatum, di interrompere sul più ...

Basket - playoff Nba : Philadelphia si arrende - Boston in finale a Est : Boston - Philadelphia alza bandiera bianca. Boston sfrutta il fattore campo in gara-5 e vola in finale a Est dove troverà Cleveland. Finisce 114-112 per gli uomini di coach Stevens che chiudono la ...

Nba 2018 : Boston batte Philadelphia in gara-5 e chiude la serie. Ora la sfida con Cleveland : I Boston Celtics si sono qualificati alla loro seconda finale consecutiva della Eastern Conference. L’avversaria sarà lo stesso dello scorso anno, i Cleveland Cavaliers di LeBron James. Nella notte i verdi hanno battuto Philadelphia per 114-112 in gara-5, chiudendo quindi la serie sul 4-1. Il successo decisivo è arrivato in volata. I 76ers hanno venduto cara la pelle e tutto si è risolto a 2.4″ dalla fine, quando Marcus Smart ha ...

Basket - playoff Nba Cleveland in finale a Est - Philadelphia batte Boston : NEW YORK - Sono i Cleveland Cavaliers i primi finalisti di Conference. I vice-campioni in carica non lasciano scampo ai Raptors, si impongono 128-93 e vincono gara 4 chiudendo la serie con un ...

