NBA | DeMarcus Cousins a Golden State | il resto della NBA fa fatica a crederci!

La squadra di basket NBA dei Golden State Warriors ha preso un altro giocatore fortissimo : DeMarcus Cousins : I Golden State Warriors, squadra di basket vincitrice di tre delle ultime quattro stagioni NBA, hanno messo sotto contratto un altro giocatore fortissimo, uno dei migliori della lega: DeMarcus Cousins, dei New Orleans Pelicans. Cousins, 27 anni, è un “all The post La squadra di basket NBA dei Golden State Warriors ha preso un altro giocatore fortissimo: DeMarcus Cousins appeared first on Il Post.

Mercato NBA - il piano B dei Los Angeles Lakers : si punta a DeMarcus Cousins : Tutti aspettavano LeBron James e invece a fare la prima mossa sono stati gli altri. Chris Paul e soprattutto Paul George hanno bruciato sul tempo il n°23 dei Cavaliers, scegliendo di rinnovare i loro ...

Mecato NBA – DeMarcus Cousins non rinnoverà con i Pelicans : il segnale social che dà l’addio A New Orleans : Sempre più gelidi i rapporti fra DeMarcus Cousins e i Pelicans: il rinnovo al massimo salariale non arriverà e intanto ‘Boogie’ lascia il profilo Instagram di NOLA L’avventura di DeMarcus Cousins ai New Orleans Pelicans è arrivata al capolinea? Sembrerebbe di sì. O è almeno quello che i social fanno presagire. ‘Boogie’ ha infatti tolto il follow dalla pagina Instagram di NOLA, chiaro segnale secondo molti di una ...