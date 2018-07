Nba | colpo di Golden State De Marcus Cousins acquistato dai campioni in carica

LeBron James ai Los Angeles Lakers. I dettagli del colpo di mercato in Nba : Il 'Re' firmerà con i gialloviola un contratto quadriennale da 154 milioni. Il benvenuto di Ibrahimovic: "Ora Los Angeles ha un Dio e un Re"

Mercato Nba – DeAndre Jordan dice addio ai Clippers : i Golden State Warriors provano il colpo! : DeAndre Jordan ha deciso: addio Clippers! Il centro sceglie di non esercitare la player option presente nel suo contratto: Mavericks e Warriors su di lui Dopo diversi giorni di tentennamento in merito al suo futuro a Los Angeles, alle soglie della free agency DeAndre Jordan ha preso una decisione: sarà addio. Il centro americano ha deciso di non esercitare la player option da 24 milioni di dollari presente nel suo contratto, diventando ...

Mercato Nba – Bucks indecisi sul futuro di Jabari Parker - i Kings pronti a piazzare il colpo : Milwaukee Bucks indecisi sul rinnovo di Jabari Parker, i Sacramento Kings sondano il terreno sul possibile restricted free agent Scelto come #2 pic nel Draft 2014, su Jabari Parker c’erano grandi aspettative, in parte disattese a causa dei numerosi infortuni che ne hanno minato la carriera. Solo 183 partite giocate in 4 anni, (appena 31 nell’ultima stagione) con 15.3 punto, 5.5 rimbalzi e 2 assist di media. Numeri ma soprattutto solidità ...

Mercato Nba - I Lakers liberano spazio salariale per 2 free agent : il vero colpo è... Buffon! [VIDEO] : Swish, sponsor dei Los Angeles Lakers, ha regalato a Buffon una canotta personalizzata della franchigia giallo-viola, insieme ad un pallone autografato da Kobe Bryant. Sarà l'ex Juventus il tanto ...

Mercato Nba – I Lakers liberano spazio salariale per 2 free agent : il vero colpo è… Buffon! [VIDEO] : Swish, sponsor dei Los Angeles Lakers, ha regalato a Buffon una canotta personalizzata della franchigia giallo-viola, insieme ad un pallone autografato da Kobe Bryant. Sarà l’ex Juventus il tanto decantato free agent? Prima della trade deadline, risalente allo scorso inverno, i Los Angeles Lakers hanno preparato, con largo anticipo, il proprio Mercato estivo liberando abbastanza spazio salariale per poter firmare due free agent al massimo ...

Nba - colpo alla testa - Kevin Love abbandona gara-6 : in forte dubbio per la settima : La storia di questi ultimi giorni di playoff sembra essere che per vincere bisogna pagare il prezzo di perdere il proprio secondo miglior giocatore. Dopo l'infortunio di Chris Paul che ha privato gli ...