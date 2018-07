Nasce “Walden” | il parco artistico che unisce le generazioni all’insegna

meteoweb.eu

(Di martedì 3 luglio 2018) Cultura è un concetto che racchiude in sé diverse accezioni, tra cui il potere che lʼuomo ha di creare e di modificare lʼambiente naturale. A partire da questa constatazione, un gruppo di ragazzi ha dato vita al FotoSintesi Lab Project, il cui obiettivo è utilizzare tutti gli strumenti culturali possibili per rivalorizzare un’area dove si è perso quel legame tra natura e cultura che permette agli uomini di trovarsi in armonia con l’ambiente entro il quale sono inseriti. Da qui l’idea di realzzare “WALDEN ovvero ARTE TRA I BOSCHI”, unmolto speciale che sarà impreziosito da sculture di celebri artisti e che intende diventare un punto di contatto tra. Un progetto ambizioso, al quale sarà possibile contribuire attraverso la campagna di crowdfunding sulla piattaforma Produzioni dal Basso. L’area interessata si trova nel Comune di ...