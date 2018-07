Napoli | oggi le visite mediche di Fabian Ruiz | risolti gli ultimi dettagli

Calciomercato Napoli - Fabian Ruiz in arrivo in Italia : nel pomeriggio di oggi le visite mediche : Il centrocampista spagnolo è in arrivo in Italia, sbarcherà a Roma nel pomeriggio e poi svolgerà le visite mediche con il club azzurro Giornata di visite mediche in casa Napoli, si è sbloccata infatti la trattativa per Fabian Ruiz. Il calciatore è in viaggio verso l’Italia, sbarcherà a Roma e sosterrà i test fisici a Villa Stuart prima di firmare il contratto che lo legherà alla società del presidente De Laurentiis. A sottoporsi alle ...

Ritiro Napoli/ Oggi Davide Ancelotti a Dimaro per definire i dettagli : ecco le date : Ritiro Napoli, Oggi Davide Ancelotti a Dimaro in sopralluogo per definire i dettagli del Ritiro dei partenopei, che sarà in Trentino anche quest'anno.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 08:18:00 GMT)

Napoli - niente Leno : il portiere firmerà oggi con l’Arsenal : Leno non andrà al Napoli, che dunque dovrà virare su un altro portiere per la prossima stagione dopo l’addio di Pepe Reina Arsenal a un passo dal portiere del Bayer Leverkusen, Bernd Leno. E’ quanto scrive oggi il quotidiano britannico ‘The Telegraph’ secondo il quale l’accordo è stato trovato per una cifra che si aggira attorno ai 22 milioni di euro. Il passaggio di Leno ai ‘gunners’ potrebbe essere ...

UFO - dalle prime segnalazioni degli anni ’50 ad oggi - un convegno sul tema a Napoli : Sabato 30 giugno 2018, presso la sala multimediale della “Casa dell’Umana Accoglienza” (Via Angelo Sammarco 23, 80011 Acerra-Na-), con inizio alle ore 16:00 fino alle ore 20:00 circa, si terrà una conferenza sul tema, oggi sempre più dibattuto e di attualità specie dopo le recenti dichiarazioni e rilascio di documenti da parte del Pentagono U.S.A. del dicembre u.s., degli “Oggetti Volanti Non Identificati” o U.F.O. dal titolo: UFO: ...

Napoli e il concerto per Pino Daniele : 'Oggi al San Paolo Pino sarà con noi' : Finalmente Pino è. Tre anni e mezzo dopo quella fatale corsa al Sant'Eugenio e dopo una lunga serie di idee abortite, appuntamenti mancati, ostilità familiari. Il richiamo sentimentale ha trasformato ...

Terremoto oggi a Napoli e nell’Irpina/ INGV ultime scosse : sisma M 2.4 anche ad Avellino (5 giugno 2018) : Terremoto oggi a Napoli e nell'Irpinia, le ultime scosse INGV in tempo reale: vibrazioni avvertite anche nella provincia di Avellino. No danni ma la gente scende in strada lo stesso(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 16:42:00 GMT)

LIVE Calciomercato - le trattative di oggi in DIRETTA : martedì 5 giugno. Perin-Juventus c'e l'accordo - Verdi conferma il passaggio al Napoli : La proposta del club francese è di 3 milioni per il prestito e 24 per il diritto di riscatto , fonte Sky Sport , . 8.46 GENOA: Secondo le indiscrezioni raccolte da 'Sportitalia', Federico Marchetti è ...

LIVE Calciomercato - le trattative di oggi in DIRETTA : Florenzi vicino al rinnovo con la Roma - Vidal piace al Napoli

SUPERMERCATI APERTI OGGI 2 GIUGNO 2018/ Roma e Milano : negozi e centri commerciali - chi lavora a Napoli : SUPERMERCATI APERTI OGGI 2 GIUGNO 2018, Roma e Milano: negozi e centri commerciali, tutte le info sulle aperture nel giorno in cui si celebra la Festa della Repubblica(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 14:15:00 GMT)

Uomini e Donne oggi - Nilufar e Giordano a Napoli : nessuna crisi tra i due : oggi Uomini e Donne, Nilufar e Giordano stanno ancora insieme nonostante le foto di Stefano Guglielmini Le foto di Stefano Guglielmini con Nilufar Addati? Non sono un problema per Giordano Mazzocchi! Nonostante i gossip e le indiscrezioni di questi giorni, che parlano dell’ex tronista fidanzata durante i primi mesi del suo Trono a Uomini e […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Nilufar e Giordano a Napoli: nessuna crisi tra i due ...

Ancelotti al Napoli/ E' tutto fatto : oggi le firme? I dettagli di un'operazione nata 20 giorni fa : Ancelotti al Napoli, è tutto fatto: oggi le firme? I dettagli di un'operazione nata 20 giorni fa. Il tecnico di Reggiolo sarà il sostituto...

