Napoli | accoltellato alla schiena per motivi da accertare | 46enne in prognosi riservata

Napoli - marocchino accoltellato alla Ferrovia scappa dall'ospedale : Un 33enne marocchino si è presentato sanguinante in ospedale, riferendo di aver subito una rapina nei pressi della stazione Centrale di Napoli . L'extracomunitario è stato assistito dai medici del ...

Napoli - algerino potresta contro auto che non si ferma sulle strisce pedonali : accoltellato da tre giovani : Stava attraversando sulle strisce pedonali ma un’auto non si era fermata. Lui si è lamentato, e i tre giovani a bordo sono scesi dalla vettura per accoltellarlo. È successo a Napoli la sera di lunedì 11 giugno intorno alle ore 23. Un cittadino algerino di 53 anni è stato colpito più volte con una lama all’addome da tre ragazzi, tra i quali anche un 17enne. Sono stati i poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine Campania a notare ...