Napoletani scomparsi in Messico | ucciso il sindaco di Tecalitlan

Napoletani scomparsi in Messico - Don Angel pagò per il sequestro : ora c'è l'identikit del delinquente : Potrebbero esserci novità, a breve, nelle indagini sulle ricerche dei tre Napoletani scomparsi in Messico lo scorso 31 gennaio, sequestrati dalla polizia locale e consegnati nelle mani di un ...

Napoletani scomparsi in Messico : "Individuati i responsabili" : C'è un governo e la politica ora non ha più scuse. Tutti gli attori di questa vicenda hanno nomi e cognomi e, quindi, è il momento di assumersi tutti le proprie responsabilità. Arriviamo tutti per ...

Napoletani scomparsi in Messico : l'avvocato : 'Individuati i responsabili' : 'Dai fascicoli delle indagini condotte dalla Procura messicana sulla scomparsa dei tre italiani in Messico, emergono fatti chiari e trasparenti: i responsabili ora hanno dei nomi e dei cognomi e anche ...

Napoletani scomparsi in Messico - il legale : 'Chiesto incontro a Fico' : I familiari dei tre Napoletani scomparsi in Messico chiedono un incontro con il presidente della Camera Roberto Fico: a renderlo noto è l'avvocato Claudio Falleti, legale delle famiglie Russo e ...