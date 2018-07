Musica | spettacoli | party | negozi aperti e mercatini con i Mercoledì di Anghiari

La Valle dei Templi aperta anche di notte : spettacoli - Musica e visite dal tramonto all'alba : Fonte: gds.it , http://agrigento.gds.it/2018/07/02/alla-riscoperta-della-Valle-dei-Templi-spettacoli-musica-e-visite-dal-tramonto-allalba_878640/, Agrigento , Sicilia La Valle dei Templi aperta anche ...

"Spettacoli nei luoghi d'arte" - il programma estivo di FasanoMusica : FASANO - Fasanomusica organizza, per il periodo estivo, tre 'Spettacoli nei luoghi d' arte'. Il calendario degli spettacoli è il seguente: Giovedì 5 luglio 2018, alle h. 20,00, in collaborazione con la Fondazione San Domenico, 'Tra il jazz e il pop', con Anita Vitale - voce e piano - e Rita Collura - sassofono -,...

Elio e le Storie Tese - l ultimo concerto 'Questa volta è davvero finita' - Musica - Spettacoli : Lo avevano definito, alla vigilia, 'un funerale festoso'. E ha rispettato le promesse, con l'enorme scritta 'Rip Elio e le Storie Tese 1980-2018' che sormontava il palco, l'ultimo concerto della ...

Frah Quintale - tra canzone d autore e rap l estate è Stupefacente - Musica - Spettacoli : Volete un singolo perfetto per l'estate. Beh, provate con Stupefacente di Frah Quintale , eccellente esempio di come sia cambiata la Musica italiana, di come sia possibile usare un linguaggio nuovo, ...

Al Singita un'estate tra Musica - danza e spettacoli : E' partita a Marina di Ravenna l'estate 2018 del Singita miracle beach che, con la sua compagnia di artisti circensi , Singita Nouveau Cirque, proporrà eventi tematici di forte impatto scenografico. ...

lowlow - torna Il bambino soldato del rap 'Il mio pallino è far sì che quello che dico arrivi' - Musica - Spettacoli : Giulio Elia Sabatello ho due identità. La più celebre delle quali è quella di lowlow , rapper, scrittore, performer che dopo il grande successo dell'album d'esordio Redenzione , decine di milioni di ...

Megadeth - 35 anni in tour fedeli al metal - a Roma c è il muro di suono di Mustaine & Co. - Musica - Spettacoli : È ancora un continente separato. Una repubblica indipendente che ostenta con fierezza autonomia e autosufficienza. Un 'genere' che nella scarsità di riferimenti categoriali della Musica contemporanea ...

Tornano Musica e spettacoli a Villa Rizzardi : In caso di maltempo gli spettacoli non si terranno all'aperto nel teatro di verzura: quelli del 28 giugno, del 5 e 12 luglio si sposteranno ad Arbizzano, nella sala civica all'interno del complesso ...

Rivoluzione classifiche Musicali dei singoli : in Gran Bretagna conteranno anche i videoclip - Musica - Spettacoli : ... il cui video di Shape of You è risultato il più visto nel 2017 nel Regno Unito , al momento le visualizzazioni sono oltre 3 miliardi e mezzo nel mondo, e Dua Lipa il cui video di New rules è ...

La Notte della Taranta - pizzica d autore con Andrea Mirò - Musica - Spettacoli : Andrea Mirò è la seconda donna ad assumere il ruolo di maestro concertatore per la Notte della Taranta , dopo Carmen Consoli. A lei il compito di chiudere le danze con il Concertone del 25 agosto a ...

Artigianato a Pollenza - un menu di arte - Musica - spettacoli e buona tavola : Gli spettacoli ad ingresso gratuito per tutto il periodo della manifestazione inizieranno subito dopo l'inaugurazione di sabato 7 luglio prevista per le 18. La stessa serata sarà allietata dal ...

Estate 2018 - Parco del Delta del Po : nei 7 Lidi di Comacchio è un fermento di eventi - spettacoli - Musica - cultura e tanto relax : Sette Lidi, ognuno con caratteristiche diverse, acque basse, 23 km di spiagge dorate, tante aree per i bambini, e tutt’intorno la natura preziosa del Parco del Delta del Po. L’Estate in Provincia di Ferrara, tra la bellissima città sull’acqua di Comacchio e i suoi Lidi, è un concentrato di eventi e di opportunità da vivere, non solo sotto l’ombrellone, ma anche in barca, tra le valli ricche di biodiversità, alla scoperta dei sapori e delle ...

Estate a Ravenna 2018. Tutti gli appuntamenti con Musica - cibo e spettacoli - tra la città e il mare : spettacoli di ginnastica artistica si potranno ammirare in luglio e in settembre in piazza Kennedy e in piazza del Popolo mentre due spettacoli di ginnastica ritmica , 6 e 20 luglio, si svolgeranno ...