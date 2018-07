Muore durante una passeggiata King | il cavallo cieco di Forlì

Tragedia sulle Alpi Apuane - scivola durante escursione : Marco cade in un dirupo e Muore : La Tragedia davanti agli occhi del compagna con la quale stava trascorrendo quella che doveva essere una tranquilla gita domenicale. Dopo aver raggiunto al vetta, durante la discesa, il 52ene Marco Buscemi è improvvisamente scivolato cadendo in un dirupo sottostante.Continua a leggere

Malore durante la corsa in montagna : Muore alla Marmolada Historic Trail : ROCCA PIETORE - Questa mattina, attorno alle 10.40, è scattato l'allarme per uno dei partecipanti alla gara di corsa in montagna Marmolada Historic Trail che si era sentito male all'altezza del muro ...

Mondiali Russia 2018 - ragazza Muore durante i festeggiamenti per il Brasile : Mondiali Russia 2018 – Sono in corso i Mondiali in Russia del 2018, in particolar grande attesa per gli ottavi di finale, nel frattempo si è verificato un episodio che ha sconvolto i brasiliani, morta una tifosa durante i festeggiamenti per il Brasile. Come riporta anche MeteoWeb la polizia riferisce che la tifosa Tamra Maiochi, era seduta su un divano con il cellulare in una mano e un bicchiere di vino nell’altra, Maiochi è saltata ...

Torna a casa per il suo matrimonio - Muore durante viaggio il giorno prima delle nozze : Il 35enne, emigrato al'estero, stava Tornando a casa nelle Filippine per il suo matrimonio ma è morto durante il tragitto a 24 ore dalle nozze in un tragico incidente stradale.Continua a leggere

Malore in bici : Muore ciclista olandese durante gara di solidarietà : Tragedia durante il Giro di Kika 2018, una manifestazione ciclistica che raccoglie fondi per la lotta al cancro infantile. Un ciclista olandese, Dirk Metselas, è deceduto nella giornata di ieri a ...

MONTE GRAPPA - PRECIPITA COL PARAPENDIO : Muore A 24 ANNI/ Ultime notizie : incidente in volo durante una virata : MONTE GRAPPA, PRECIPITA col PARAPENDIO: MUORE a 24 ANNI. Ultime notizie: vela si avvita, volo di 400 metri, ma la Procura potrebbe aprire un'inchiesta per chiarire le cause dell'incidente(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 11:49:00 GMT)

Fatale un malore in acqua - oculista di Gorizia Muore durante la vacanza in Grecia : Paolo Grusovin, settantaseienne di Gorizia, è morto sull'isola di Karpathos in Grecia dove aveva appena iniziato le vacanze con la moglie e un gruppo di amici. L’uomo ha avuto un malore mentre nuotava in mare. Sul corpo sarà effettuata l'autopsia per stabilire con certezza le cause del decesso.Continua a leggere

Subacqueo 64enne Muore durante un immersione a Masua : Si è immerso questa mattina nelle acque davanti a Masua per un’immersione di pesca. Ma non è più ritornato a riva: i sommozzatori dei Vigili del fuoco e della Guardia Costiera lo hanno ritrovato privo di vita nel fondale intorno alle 17. La vittima della tragedia del mare è un 64enne di Iglesias, Alberto Palcick. L’allarme era stato lanciato durante la mattinata. E immediatamente sono scattate le ricerche in acqua nella speranza di ...

Uomo Muore schiacciato dalla bara della madre durante i funerali [VIDEO] : Samen Kondorura, 40enne, è morto lo scorso 15 giugno quando il cedimento di una scala di bambù ha fatto cadere a terra la bara di sua madre e gli uomini che la trasportavano, investendolo in pieno. L’incidente è avvenuto nella valle di Parinding, nel distretto di Toraja, in Indonesia. Il feretro è caduto mentre il gruppo la issava su una lakkian, una torre decorata con ornamenti dove il defunto è posto prima di elaborati tradizionali riti ...

Imperia - ha malore durante un’immersione : Muore subacquea 50enne : Imperia, ha malore durante un’immersione: muore subacquea 50enne Imperia, ha malore durante un’immersione: muore subacquea 50enne Continua a leggere L'articolo Imperia, ha malore durante un’immersione: muore subacquea 50enne proviene da NewsGo.

Imperia - ha malore durante un’immersione : Muore subaquea 50enne : Imperia, ha malore durante un’immersione: muore subaquea 50enne Imperia, ha malore durante un’immersione: muore subaquea 50enne Continua a leggere L'articolo Imperia, ha malore durante un’immersione: muore subaquea 50enne proviene da NewsGo.

Precipita e Muore sul ghiacciaio del monte Gelas ad Entracque durante un'escursione : Incidente oggi , venerdì 15 giugno, sul monte Gelas ad Entracque, in Alta Valle Gesso, in provincia di Cuneo. durante un'escursione, uno dei partecipanti sarebbe scivolato e, Precipitando su un ...

Tragedia durante una battuta di pesca - Muore un noto ortopedico : LECCE - Tragedia questo pomeriggio nelle acque di Casalabate, dove un sub di 55 anni ha perso la vita durante una battuta di pesca. La vittima, Fabio Lodispoto , ortopedico di fama , con studi a ...

Bode Miller - Muore annegata figlia di 19 mesi/ Emeline - caduta nella piscina dei vicini durante una festa : Bode Miller, muore annegata figlia di 19 mesi: “Siamo più che devastati”. Il dolore dello sciatore olimpico su Instagram. Intanto è stata aperta inchiesta sulla tragedia(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 15:36:00 GMT)