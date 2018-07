Municipio X | effettuato sgombero pineta delle Acque Rosse

romadailynews

(Di martedì 3 luglio 2018)X: trovato insediamento abusivo al suo interno Roma – Prosegue l’opera di contrasto contro gli insediamenti abusivi nelX, in particolare nelle aree verdi del territorio. Di seguito la nota congiunta di Giuliana Di Pillo, presidente delX. Alessandro Ieva, assessore all’Ambiente, Sicurezza e Territorio. Francesco Vitolo, presidente della commissione Ambiente. “Questa mattina i Carabinieri forestali hannounoall’interno della. Nascosto tra la vegetazione dell’area ricadente nella Riserva Statale del Litorale Romano, c’era un bivacco. Un insediamento abusivo che oltre ad essere pericoloso per chi lo aveva approntato, considerati i materiali ritrovati, poteva essere facile esca per eventuali incendi”. “Immediatamente dopo, l’Ama ha provveduto alla ...