MotoGp – Marquez svela il segreto della Honda e ‘bacchetta’ Cruthclow e Pedrosa | “se non

(Di martedì 3 luglio 2018) Marcsa come fare la differenza in sella alla: lo spagnolo e i consigli a Crutchlow edopo la vittoria di Assen Marc, ad Assen, ha dimostrato ancora una volta di avere un talento innato. Nel pazzesco Gp d’Olanda è stato lo spagnoload avere la meglio su tutti al termine di una battaglia continua.ha anche dimostrato di essere l’unico a poter ottenere risultati eccellenti in sella alla: Crutchlow einfatti non sono riusciti a far benissimo come al collega spagnolo. / AFP PHOTO / LLUIS GENE “Laè una moto che, se non sei motivato, è impossibile da pilotare. Si muove tanto ed è complicato sfruttarla al massimo se non la guidi con voglia. Devi avere tanto coraggio. E tu, come pilota, puoi fare la differenza. È stato importante vincere così ad Assen, dimostrando che la nostra moto è capace di ...