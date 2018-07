MotoGp | arriva un nuovo regolamento sulle carene “alate”

MotoGp Yamaha - Jarvis : «Se arrivasse Pedrosa saremmo davvero felici» : ROMA - Sembra ormai più che un'ipotesi l'arrivo di Dani Pedrosa nel futuro team satellite Yamaha targato Petronas. Lo spagnolo dovrebbe fare coppia con l'italo-brasiliano Franco Morbidelli. Non nega ...

MotoGp – Petrucci tra problemi e difficoltà : “arrivare 8° non è il massimo - ma guardo il lato positivo - ecco qual è” : Le sensazioni di Danilo Petrucci dopo l’ottavo posto al Gp di Catalunya: il ternano della Pramac guarda il bicchiere mezzo pieno Jorge Lorenzo ha tirato fuori gli artigli! Dopo la vittoria al Mugello, la prima con Ducati, è arrivato il bis, al Montmelò, davanti al suo pubblico. Il maiorchino della ‘Rossa’, dopo aver conquistato la pole position ieri a Barcellona, oggi ha liderato, ottenendo un’importante e preziosa ...

MotoGp Catalogna - Marquez : «Non pensavo arrivasse un compagno così forte» : BARCELLONA - Finalmente Marc Marquez ha parlato, per la prima volta dalla notizia del passaggio di Lorenzo alla Honda, e lo ha fatto al quotidiano madrileno As: ' Volevo un compagno di squadra forte, ...

MotoGp 18 è arrivato : nuovo motore ed emozioni al top : L’attesa è finalmente terminata: MotoGp 18, la nuova edizione del game dedicata alle due ruote prodotta da Milestone è finalmente disponibile sul mercato. Il videogioco vuole essere un’occasione di divertimento per rivivere le emozioni che ad ogni Gran Premio ci regalano Marc Marquez, Valentino Rossi e colleghi. Tra le novità più interessanti che sono state […] L'articolo MotoGp 18 è arrivato: nuovo motore ed emozioni al top è ...

MotoGp - arriva la conferma in Tech3 per Syahrin : TORINO - arriva anche l'annuncio della conferma di Hafizh Syahrin nel team Tech3 anche per il prossimo anno con il cambio di moto da Yamaha a KTM e farà coppia con il portoghese Oliveira. Incredulo ed ...

MotoGp - per Syahrin arriva la conferma in Tech3 : ROMA - Nella giornata degli annunci arriva anche quello della conferma di Hafizh Syahrin nel team Tech3 anche per il prossimo anno con il cambio di moto da Yamaha a KTM e farà coppia con il portoghese ...

MotoGp - Viñales è una furia contro la Yamaha : “mi hanno promesso una moto per vincere - non per arrivare ottavo” : Maverick Viñales ha attaccato duramente la Yamaha, chiedendo spiegazioni circa il repentino cambiamento della moto dalle libere alla gara Se Valentino Rossi sorride per il terzo posto ottenuto al Mugello, Maverick Viñales è arrabbiatissimo per l’ottavo posto conquistato. Una gara difficilissima per lo spagnolo, costretto a guardare da lontano la lotta per la vittoria e a battagliare con Alvaro Bautista, non proprio tra i più veloci in ...

MotoGp - Viñales è una furia contro la Yamaha : “mi hanno promesso una moto per vincere - non per arrivare ottavo” : Maverick Viñales ha attaccato duramente la Yamaha, chiedendo spiegazioni circa il repentino cambiamento della moto dalle libere alla gara Se Valentino Rossi sorride per il terzo posto ottenuto al Mugello, Maverick Viñales è arrabbiatissimo per l’ottavo posto conquistato. Una gara difficilissima per lo spagnolo, costretto a guardare da lontano la lotta per la vittoria e a battagliare con Alvaro Bautista, non proprio tra i più veloci in ...

MotoGp – Ingresso trionfale al Mugello - Rossi e Dovizioso arrivano… saltellando insieme sul podio [VIDEO] : Valentino Rossi e Andrea Dovizioso arrivano sul podio del Mugello saltellando abbracciati: l’entrata degli italiani è speciale Grande festa, questo pomeriggio, al Mugello. Jorge Lorenzo ha trovato la sua prima vittoria in Ducati, dopo un lungo periodo di difficoltà. Alle spalle del maiorchino, il suo compagno di squadra Andrea Dovizioso, che fa dunque sorridere il team di Borgo Panigale per una speciale doppietta rossa. Splendido terzo ...

MotoGp - GP Italia. Arrivabene - team principal Ferrari - al Mugello : 'Orgoglioso dei piloti italiani' : "Bellissimo vedere Dovizioso andare vicno alla vittoria del Mondiale, così come è bello vedere la Mugello, che è il nostro gran premio, i piloti italiani battersi per le prime posizioni". Parola di ...

MotoGp Italia - Pirro : «È arrivata anche per me l'ora di scendere in pista» : SCARPERIA - Sulla pista di casa la Ducati si schiererà con il tridente. La Rossa di Borgo Panigale potrà usufruire di una wild card che sarà affidata al collaudatore Michele Pirro, che avrà quindi la ...

MotoGp - GP Spagna. Arriva Jerez in un Mondiale tutto da scoprire : In terra Andalusa il 5 volte campione del mondo è sempre andato forte, con 3 vittorie in MotoGP , l'ultima nel 2016, ma anche 8 podi, terzo valore per Jerez dietro ai 12 di Rossi ed ai 10 di Pedrosa. ...