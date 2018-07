Mondiali Russia 2018 | ecco il TABELLONE aggiornato con i Quarti di Finale | venerdì e

Tabellone Mondiali Russia 2018 – L’Inghilterra è l’ultima qualificata - il quadro definitivo dei quarti di finale [FOTO] : L’Inghilterra è l’ultima selezione a qualificarsi per i quarti di finale dei Mondiali di Russia 2018, affronterà la Svezia di Granqvist Si completa il Tabellone dei quarti di finale del Mondiale di Russia 2018, è l’Inghilterra l’ultima Nazionale a qualificarsi. La vittoria ottenuta contro la Colombia ai rigori permette agli uomini di Southgate di staccare il pass per il turno successivo, dove affronterà la Svezia di ...

Mondiali di Russia 2018 - le emozioni dei rigori infiammano Colombia-Inghilterra : le FOTO più belle del match : L’ottavo di finale tra Colombia ed Inghilterra finisce ai calci di rigore: le immagini più belle del match emozioni, falli, supplementari e calci di rigore: tutto questo è stato l’ultimo ottavo di finale dei Mondiali di Russia 2018 tra Colombia ed Inghilterra. Un rigore realizzato da Harry Kane, che si porta a sei gol in questa competizione iridata e un pareggio arrivato in extremis firmato Yerry Mina, poi i supplementari ed i ...

Mondiali Russia 2018 - tra sexy wags e tifosi scatenati : Inghilterra-Colombia si scalda non solo in campo [GALLERY] : L’ultimo ottavo di finale dei Mondiali di Russia 2018 tra Inghilterra e Colombia regala spettacolo, i tifosi sono più scatenati che mai Inghilterra e Colombia si stanno affrontando nell’ultimo ottavo di finale dei Mondiali di Russia 2018. Un match importante per il futuro delle due Nazionali nel torneo iridato, che vede sugli spalti dello Spartak Stadium un tifo scatenato. Tra fan bambini e supporter scellerati spunta anche la ...

Mondiali : Technogym aiuta Russia - Brasile : ANSA, - ROMA, 3 LUG - Le nazionali di Russia e Brasile hanno scelto Technogym - l'azienda italiana leader mondiale nel settore del fitness e del wellness - come fornitore ufficiale di attrezzature per ...

Mondiali : Technogym aiuta Russia - Brasile : ANSA, - ROMA, 3 LUG - Le nazionali di Russia e Brasile hanno scelto Technogym - l'azienda italiana leader mondiale nel settore del fitness e del wellness - come fornitore ufficiale di attrezzature per ...

Mondiali Russia 2018 - clamorose rivelazioni di Obi Mikel : “hanno rapito mio padre - l’ho saputo prima di giocare contro l’Argentina” : Il giocatore della Nigeria ha saputo del rapimento del padre, adesso liberato, prima di scendere in campo contro l’Argentina Il padre del capitano della nazionale nigeriana, John Obi Mikel, è stato rapito mentre suo figlio stava giocando la Coppa del mondo di calcio in Russia, come svelato dallo stesso calciatore, che ha anche spiegato che suo padre si sta riprendendo con la sua famiglia dopo essere stato liberato dalle autorità. AFP ...

Mondiali 2018 Russia - fair play Belgio nel post-gara : consolati i giocatori del Giappone : Dopo la rimonta del Belgio, ha vinto il fair play : se i giocatori del Giappone , e tutta la spedizione, hanno pulito lo spogliatoio e ringraziato i russi, i giocatori del Ct Roberto Martinez hanno ...

Mondiali 2018 Russia - il Brasile sorride : Douglas Costa rientra in gruppo : Il Brasile sorride, non solo per aver ottenuto la qualificazione ai quarti di finale dei Mondiali , dove affronterà il Belgio, , ma anche per aver ritrovato Douglas Costa. L'ala bianconera aveva dato ...

Mondiali Russia 2018 - la Svezia vola ai quarti : Svizzera eliminata : Svezia vola AI quarti- La Svezia batte 1-0 la Svizzera e vola ai quarti di finale. Un successo targato Forsberg al minuto numero ’66. Una Svezia agguerrita , tenace e mai doma. Svizzera leggermente sotto tono, ma spesso sfortunata in zona gol. quarti DI FINALE Si spalancano le porte dei quarti di finale per la […] L'articolo Mondiali Russia 2018, la Svezia vola ai quarti: Svizzera eliminata proviene da Serie A News Calcio - Notizie ...

Mondiali 2018 Russia - Obi Mikel choc : 'Mio padre rapito prima del match con l'Argentina'. Ora è libero : È proprio l'ex Chelsea a raccontare i terribili attimi con la quale ha dovuto convivere mentre era impegnato alla Coppa del Mondo: "Ero emotivamente sconvolto e dovevo decidere in poco tempo se ero ...

Mondiali Russia 2018 : gironi - calendario - risultati ed orari : Mondiali Russia 2018 – Attesa finita, prende il via il Mondiale in Russia del 2018, una competizione che preannuncia grande spettacolo e che promette emozioni. Le squadre favorite sono cinque, Brasile, Spagna, Germania, Francia ed Argentina, tutte squadre forti ma che non convincono al cento per cento e per motivi diversi. La favorita sembrava la Spagna ma il ribaltone in panchina con l’esonero di Lopetegui ha cambiato le carte in ...

Tabellone Mondiali Russia 2018 – La Svezia vola ai quarti : il quadro dei quarti di finale [FOTO] : Tabellone Mondiali Russia 2018, grazie al successo sulla Svizzera si qualifica anche la Svezia : inizia a prendere forma il quadro dei quarti di finale Gli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018 stanno quasi per finire. Quest’oggi l’ultimo turno che vedrà le ultime quattro squadre scendere in campo per staccare gli ultimi due biglietti per i quarti di finale del torneo. Il quadro è ormai quasi completo: dopo ...

Mondiali Russia 2018 - ottavi di finale 3 luglio : video e highlight : Ultimi ottavi di finale di Russia 2018: in campo Svezia-Svizzera e Colombia-Inghilterra: ecco i momenti più emozionanti e i goal Ultimi ottavi di finale dei Mondiali Russia 2018. Martedì 3 luglio 2018 sono scese in campo le ultime quattro Nazionali qualificatesi agli ottavi di finale Mondiale 2018. Per chi si fosse perso i match, ecco i momenti più emozionanti e tutti i goal delle due sfide dirette di martedì 3 luglio 2018. Mondiali Russia 2018, ...

Mondiali 2018 Russia - Iniesta lascia la Spagna con una lettera toccante : 'E' il momento di farsi da parte' : Il sipario che cala, la mano sul viso e il tumulto nel cuore. Il match contro la Russia è stato l'ultimo di Iniesta con la maglia della Spagna addosso, un epilogo amaro che non cancella una carriera ...