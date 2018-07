Mondiali | Loew resta ct Germania

Mondiali - Boateng : “Loew deve restare alla guida della Germania” : Dopo l’amarezza per l’eliminazione della Germania dai Mondiali di Russia per mano della Corea del Sud, Jerome Boateng, è pronto a ripartire per ricostruire la nazionale capace di vincere la coppa del mondo 4 anni fa. “Il posto in Nazionale non è mai stato un problema per me, non credo però di essere ancora arrivato all’apice della mia carriera -spiega il giocatore 29enne del Bayern Monaco in una intervista a ...

Mondiali : clamorosa eliminazione della Germania - la stampa tedesca “demolisce” la squadra di Loew : Mondiali– “Senza parole”. E’ il titolo che la popolare Bild dedica oggi in prima pagina alla disfatta della Germania al Mondiale, lo stesso che il tabloid più venduto nel Paese aveva usato quattro anno fa dopo lo storico 7-1 inflitto dalla Mannschaft al Brasile, il Mireirazo, nel torneo 2014, poi vinto dai tedeschi. Tutta la stampa tedesca dedica al clamoroso fiasco buona parte della prima pagina – ...

Mondiali : clamorosa eliminazione della Germania. Loew : “futuro? Qualche ora per capire” : “Ovviamente devo assumermi la responsabilità di quello che è successo”. Lo ha detto l’allenatore della Nazionale tedesca, Joachim Loew, intervistato alla Zdf sulla sconfitta con la Corea del Sud, che ha decretato la fine dei Mondiali per la Germania. A una domanda su che intenzioni abbia per il futuro, avendo recentemente rinnovato io contratto con la nazionale, Loew non si è sbilanciato: “Ho bisogno di un paio di ore per ...

Mondiali : Loew - delusione enorme : ANSA, - BERLINO, 27 GIU - "È una enorme delusione, c'è silenzio totale nella squadra, non siamo ancora in grado di dire nulla. È difficile spiegare perché non ce l'abbiamo fatta". Lo ha detto l'...

Germania shock : fuori dai Mondiali. Loew : “delusione enorme - difficile spiegare” : “E’ una enorme delusione, c’e’ silenzio totale nella squadra, non siamo ancora in grado di dire nulla. E’ difficile spiegare perchè non ce l’abbiamo fatta”. Lo ha detto l’allenatore della Germania Joachim Loew, dopo la sconfitta con la Corea del Sud, che ha eliminato i tedeschi campioni in carica nella fase a gironi di Russia 2018. L'articolo Germania shock: fuori dai Mondiali. Loew: ...

Pronostico Germania-Svezia/ Mondiali 2018 - Bruscolotti : Loew non può fallire - e con Draxler... - esclusiva - : Pronostico Germania-Svezia: intervista esclusiva a Giuseppe Bruscolotti sul match atteso questa sera a Sochi per il girone F ai Mondiali 2018.

Germania-Svezia - Mondiali 2018 : le probabili formazioni. Loew verso la riconferma dell’undici titolare : Sfida delicatissima nel gruppo F, dove la Germania campione in carica è con le spalle al muro. I tedeschi hanno deluso clamorosamente al debutto con il Messico ed ora non hanno alternative: devono vincere per rimanere in corsa per la qualificazione. Di fronte, però, ci sarà una Svezia arcigna e decisa a dar seguito alla vittoria nel primo incontro. Con già tre punti in tasca, i gialloblu affrontano la sfida in condizioni ideali, potendosi ...

Mondiali - Loew : “la Germania ha giocato male” : “Non eravamo concentrati, abbiamo utilizzato poco il gioco corto e questo ha permesso ai nostri avversari di rubarci il pallone”. E’ il commento di Joachim Loew, ct della Germania, alla sconfitta dei campioni del mondo in carica contro il Messico, nella partita d’esordio del Mondiale russo. “Nel primo tempo abbiamo giocato male, molto meglio nella ripresa – aggiunge l’allenatore tedesco -. Siamo delusi, ...

Mondiali Russia 2018 : Loew fissa gli obiettivi per la Germania : “Questo Mondiale ha un livello più alto di quello di quattro anni fa, perché tutte le principali nazionali sono migliorate rispetto al 2014, ad esempio il Brasile, la Spagna e la Francia. Vedo più sicurezza in tante squadre e molto più gioco d’insieme. Questo è un torneo dove non ci saranno dei 7-1: per noi fu un risultato fantastico ma ora c’è più equilibrio. Ma l’importante per noi della Germania è arrivare almeno in ...

Mondiali Russia 2018 - Götze non convocato da Loew : annullato il banchetto nuziale : I due sposini, unitisi in matrimonio in gran segreto lo scorso 7 maggio, dovranno però rivedere i piani, perché Götze la Coppa del Mondo la vedrà in tv e dovrà rispondere in quei giorni alla ...

Mondiali Russia 2018 - Loew : “la Germania crescerà” : “La nostra preparazione è stata molto intensa, e ancora non abbiamo acquisito il dinamismo che volevamo. Ma questo è normale in un torneo che, come questa Coppa, durerà un mese”. Il ct della Germania campione in carica. Joachim Loew fa il punto della situazione in vista dell’esordio dei suoi, domenica a Mosca contro il Messico. “Dobbiamo ancora migliorare sotto l’aspetto tattico – spiega Loew – ed è una ...

Leroy Sané escluso dai Mondiali/ Germania - l’esterno del City resta a casa : al suo posto Loew sceglie Brandt : Anche la Germania si iscrive alle esclusioni illustri dai Mondiali: Leroy Sané, autore di una grande stagione con il Manchester City, resta a casa. Al suo posto, Joachim Loew chiama Brandt(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 16:29:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 - Loew apre a Neuer : “se sta bene - rimane lui il portiere titolare della Germania” : Il ct della Germania ha confermato come Manuel Neuer resterà il portiere titolare se dimostrerà di essersi ristabilito dall’infortunio “Neuer titolare? Se è in forma dico di sì, Manuel è sempre stato la prima scelta“. Il ct della Germania campione del mondo, Joachim Loew, parla così del portiere del Bayern Monaco reduce da un grave infortunio al piede che lo ha costretto a saltare l’intera stagione ma che lo vede pronto ...