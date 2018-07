Mondiali | Inghilterra avanti ai rigori | sfiderà la Svezia

L’Inghilterra si è qualificata ai quarti di finale dei Mondiali : L’Inghilterra ha battuto ai calci di rigore la Colombia nell’ultimo ottavo di finale dei Mondiali di calcio e si è qualificata ai quarti , che giocherà contro la Svezia sabato 7 luglio. Alla Spartak Arena di Mosca, l’Inghilterra si è portata The post L’Inghilterra si è qualificata ai quarti di finale dei Mondiali appeared first on Il Post.

Svezia-Inghilterra - Quarti Mondiali 2018 : data - programma - orari e tv : L’ultimo dei Quarti di finale del Mondiale di calcio di Russia 2018 vedrà opposte Svezia ed Inghilterra. Questo infatti è stato l’esito degli odierni ottavi di finale: nel pomeriggio gli scandinavi hanno superato per 1-0 la Svizzera, mentre pochi minuti fa l’altra formazione europea ha eliminato la Colombia ai calci di rigore. La sfida si giocherà a Samara sabato 7 luglio alle ore 16.00, e sarà trasmessa in diretta tv su Canale ...

Pagelle Inghilterra-Colombia - Mondiali 2018 : 5-4 dopo i calci di rigore. Pickford eroe nazionale : Si sono chiusi gli ottavi di finale dei Mondiali di calcio di Russia 2018: l’Inghilterra supera la Colombia per 5-4 dopo i calci di rigore e si qualifica per i quarti. Andiamo a scoprire le Pagelle della sfida. COLOMBIA 6 Ospina, 5.5: per poco di piede non intercetta il penalty di Kane. Arias, 6: spinge poco, costretto, soprattutto in avvio, a curare specialmente la fase difensiva (dal 116′ C. Zapata, sv). Mina, 7: gol ...