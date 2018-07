Mondiali | Inghilterra ai quarti | niente maledizione | Colombia battuta ai rigori

Inghilterra-Colombia 5-4 dcr - Mondiali 2018 : Dier e Pickford spediscono gli uomini di Southgate ai quarti : L’Inghilterra vola ai quarti di finale grazie alla vittoria sulla Colombia ottenuta solo ai calci di rigore per 5-4 dopo l’1-1 dei tempi regolamentari e supplementari. L‘eroe inglese che realizza il rigore decisivo è Eric Dier, il quale sfata il tabù dei tiri dal dischetto per i Tre Leoni nelle competizioni internazionali. La squadra di Southgate sblocca la partita col rigore di Kane ma si fa raggiungere dai Cafeteros al ...

Mondiali Russia - Mancini a Balalaika : l’Inghilterra ed il ritorno in Italia di Balotelli : Si è concluso l’ultimo match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali in Russia, successo con il brivido da parte dell’Inghilterra che ha avuto la meglio della Colombia dopo i calci di rigore. Adesso due giorni di pausa prima dell’inizio dei quarti di finale, l’Inghilterra dovrà vedersela con la Svezia che nel pomeriggio aveva superato la Svizzera. Ecco le indicazioni del Ct Mancini a Balalaika: “non è ...

Pagelle/ Colombia-Inghilterra (4-5 dcr) : i voti della partita (Mondiali 2018 ottavi) : Le Pagelle di Colombia Inghilterra (4-5): i voti della partita, i giudizi a tutti i protagonisti della partita che si è giocata ai Mondiali 2018, ed è stata valida per gli ottavi di finale(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 23:12:00 GMT)

L’Inghilterra si è qualificata ai quarti di finale dei Mondiali : L’Inghilterra ha battuto ai calci di rigore la Colombia nell’ultimo ottavo di finale dei Mondiali di calcio e si è qualificata ai quarti, che giocherà contro la Svezia sabato 7 luglio. Alla Spartak Arena di Mosca, l’Inghilterra si è portata The post L’Inghilterra si è qualificata ai quarti di finale dei Mondiali appeared first on Il Post.

Mondiali : Inghilterra avanti ai rigori - sfiderà la Svezia : avanti ai rigori. L'Inghilterra piega la Colombia dagli undici metri dopo che la partita era terminata 1-1. Vantaggio inglese con Kane su rigore al 57', pari di Mina all'ultimo minuto di recupero. Poi la lotteria, finita 5-4. Decisivo l'errore dell'ex milanista Bacca. Ora l'Inghilterra sfiderà la Svezia nei quarti sabato a Samara, alle 16 italiane. Nell'altro ottavo della giornata gli scandinavi ...

Mondiali : Colombia-Inghilterra ai rigori : ANSA, - ROMA, 3 LUG - Colombia ed Inghilterra si disputeranno ai rigori la qualificazione ai quarti dei Mondiali 2018. A Mosca i tempi regolamentari sono terminati 1-1, con le reti nella ripresa di ...

Svezia-Inghilterra - Quarti Mondiali 2018 : data - programma - orari e tv : L’ultimo dei Quarti di finale del Mondiale di calcio di Russia 2018 vedrà opposte Svezia ed Inghilterra. Questo infatti è stato l’esito degli odierni ottavi di finale: nel pomeriggio gli scandinavi hanno superato per 1-0 la Svizzera, mentre pochi minuti fa l’altra formazione europea ha eliminato la Colombia ai calci di rigore. La sfida si giocherà a Samara sabato 7 luglio alle ore 16.00, e sarà trasmessa in diretta tv su Canale ...

Pagelle Inghilterra-Colombia - Mondiali 2018 : 5-4 dopo i calci di rigore. Pickford eroe nazionale : Si sono chiusi gli ottavi di finale dei Mondiali di calcio di Russia 2018: l’Inghilterra supera la Colombia per 5-4 dopo i calci di rigore e si qualifica per i quarti. Andiamo a scoprire le Pagelle della sfida. COLOMBIA 6 Ospina, 5.5: per poco di piede non intercetta il penalty di Kane. Arias, 6: spinge poco, costretto, soprattutto in avvio, a curare specialmente la fase difensiva (dal 116′ C. Zapata, sv). Mina, 7: gol ...

Tabellone Mondiali Russia 2018 – L’Inghilterra è l’ultima qualificata - il quadro definitivo dei quarti di finale [FOTO] : L’Inghilterra è l’ultima selezione a qualificarsi per i quarti di finale dei Mondiali di Russia 2018, affronterà la Svezia di Granqvist Si completa il Tabellone dei quarti di finale del Mondiale di Russia 2018, è l’Inghilterra l’ultima Nazionale a qualificarsi. La vittoria ottenuta contro la Colombia ai rigori permette agli uomini di Southgate di staccare il pass per il turno successivo, dove affronterà la Svezia di ...

Mondiali di Russia 2018 - le emozioni dei rigori infiammano Colombia-Inghilterra : le FOTO più belle del match : L’ottavo di finale tra Colombia ed Inghilterra finisce ai calci di rigore: le immagini più belle del match emozioni, falli, supplementari e calci di rigore: tutto questo è stato l’ultimo ottavo di finale dei Mondiali di Russia 2018 tra Colombia ed Inghilterra. Un rigore realizzato da Harry Kane, che si porta a sei gol in questa competizione iridata e un pareggio arrivato in extremis firmato Yerry Mina, poi i supplementari ed i ...

DIRETTA/ Colombia-Inghilterra Mondiali 2018 (risultato finale 4-5 dcr) : i tre leoni passano ai quarti! : DIRETTA Colombia Inghilterra, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Splendido ottavo di finale ai Mondiali 2018 tra due delle big del torneo(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 22:47:00 GMT)

Diretta/ Colombia-Inghilterra Mondiali 2018 (risultato live streaming video e tv : si va ai rigori! : Diretta Colombia Inghilterra, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Splendido ottavo di finale ai Mondiali 2018 tra due delle big del torneo. Diretta Colombia-Inghilterra (risultato FINALE 4-5 DCR): I TRE LEONI PASSANO AI QUARTI! La nazionale di Southgate, pur soffrendo tremendamente nei supplementari, si qualifica per i quarti di finale dove affronterà la Svezia che nel pomeriggio di oggi ha ...

DIRETTA/ Colombia-Inghilterra Mondiali 2018 (risultato live 1-1) : occasioni per Bacca e Falcao : DIRETTA Colombia Inghilterra, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Splendido ottavo di finale ai Mondiali 2018 tra due delle big del torneo(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 22:10:00 GMT)

Quarti di finale Mondiali 2018 / Tabellone e calendario : Yerry Mina porta l'Inghilterra ai supplementari! : Quarti di finale Mondiali 2018: calendario e orari partite. Il Tabellone e tutti i possibili incroci: la Svezia fa fuori la Svizzera e aspetta la sua avversaria, sarà Colombia o Inghilterra. l'Inghilterra sembrava avviata verso una vittoria di misura capitalizzando il rigore trasformato da Harry Kane a inizio secondo tempo, tornando così tra le prime 8 del mondo a 12 anni di distanza dall'ultima volta, nel 2006.