Mondiali | il portiere della Russia | “come ho fatto a parare i due rigori? È stata fortuna”

Mondiali : portiere 45enne torna all’Al Ismaily : Essam El Hadary, il portiere egiziano 45enne che il 25 giugno ha fatto la storia diventando il giocatore più anziano a disputare una partita in un Mondiale, ha firmato un nuovo contratto con il club egiziano Al Ismaily. Secondo Bbc Sport, il portiere arriva al club a titolo gratuito, dopo aver concluso la propria esperienza con il club saudita Al-Taawoun FC, dove e’ diventato il primo portiere straniero a giocare nel campionato del ...

Mondiali - eroe Akinfeev : il portiere abbassa la saracinesca - in Russia è già eroe nazionale : Impresa della Russia, è una giornata storica dopo il trionfo ai Mondiali. Successo per i padroni di casa dopo i calci di rigore, partite commovente per la Russia contro una squadra nettamente superiore dal punto di vista tecnico. La Spagna parte subito forte e passa in vantaggio con un autogol di Ignashevich, le Furie Rosse tengono il pallino del gioco ma a trovare la via del gol è la Russia, Dzyuba non sbaglia su calcio di rigore. Nel ...

Mondiali 2018 - per i bookies nessun portiere migliore di Alisson : TORINO - Alisson sul podio dei migliori portieri del Mondiale 2018. E' proprio l'estremo in quota al Brasile, che tanto bene ha fatto nel corso della stagione calcistica appena archiviata con la ...

Mondiali Russia 2018 - Beiranvand dalle stalle alle stelle : il portiere che ha parato il rigore a Ronaldo : Quando ognuno di noi ha un sogno deve fare di tutto per portarlo avanti, lottare e realizzarlo. Sono queste le parole che hanno costituito la vita di Beiranvand , portiere dell' Iran, che ieri sera ...

Nigeria-Argentina - Mondiali 2018 : le probabili formazioni. Messi e Aguero per l’Albiceleste - cambia il portiere. Musa guida le Super Aquile : La partita del dentro o fuori, si decide tutto in una notte: o si continua l’avventura iridata o si fanno le valigie e si torna a casa. Nigeria e Argentina sono pronte per la sfida campale che vale un posto agli ottavi di finale: le Super Aquile potrebbero accontentarsi di un pareggio, l’Albiceleste è invece costretta a vincere e contestualmente deve sperare che l’Islanda non batta la Croazia con una differenza reti più ...

Mondiali Russia 2018 – Prima due papere - poi la litigata con il compagno : il portiere dell’Iran sull’orlo di una crisi di nervi [GALLERY] : Il portiere dell’Iran sente la pressione: l’estremo difensore Beiranvand Prima compie due clamorose uscite a vuoto, poi va faccia a faccia con il proprio compagno Portogallo e Iran si sfidano nell’ultima partita del girone del Girone-B con in palio la qualificazione. Una partita delicatissima, nella quale i giocatori dell’Iran, meno abituati dei portoghesi a certe pressioni, rischiano di crollare sotto il peso della ...

Buffon ai Mondiali? No - è il suo sosia : il portiere di Panama : È una bandiera della propria nazionale. Ha giocato in Italia come portiere. Ha un accenno di barba scura e il capello impomatato. Non è più di primo pelo e ha una bellissima compagna che lavora nello show-business. L'identikit sembra corrispondere a quello di Gianluigi Buffon. Tuttavia c'è da aggiungere un particolare importante. È impegnato con la sua nazionale ai Mondiali. Dunque non si tratta di Gigi. Ma di Jaime Penedo, il portiere di ...

Perù - Farfan all'ospedale / Mondiali 2018 - l'attaccante della Lokomotiv si scontra col portiere e... : Perù, Farfan all'ospedale: Mondiali 2018, l'attaccante della Lokomotiv Mosca si scontra con il portiere in allenamento e viene ricoverato in seguito a un trauma cranico.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 11:49:00 GMT)

CABALLERO - PAPERA IN ARGENTINA-CROAZIA/ Video - il portiere regala un gol a Rebic (Mondiali Russia 2018) : CABALLERO, PAPERA in ARGENTINA-CROAZIA: nel match della seconda giornata dei Mondiali in Russia il portiere dell'Albiceleste regala un gol all'attaccante avversario Rebic(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 22:09:00 GMT)

VIDEO Caballero - papera assurda del portiere dell’Argentina ai Mondiali 2018. Rebic lo punisce : Il Mondiale di Russia 2018 è fin qui maledetto per l’Argentina. L’Albiceleste è passata in svantaggio contro la Croazia con una papera a dir poco assurda del suo portiere Willy Caballero, che nel tentativo di disimpegnare ha commesso un errore banalissimo, regalando la palla all’attaccante Rebic, che ha siglato l’1-0. Una vera disdetta per gli argentini, che ora sono spalle al muro, rischiando seriamente ...

Mondiali 2018 - il portiere video regista dell'Islanda ruba la scena alla star Messi : Non è facile togliere la scena a Liones Messi, ma forse il portiere islandese Thor Halldorsson l'aveva già scritto nel copione visto che è un conosciuto regista nel mondo dei videoclip musicali e ...

Pagelle Francia-Australia - Mondiali 2018 : Pogba decisivo col pallonetto; evanescente Dembelé - molto bene il portiere aussie Ryan : Di seguito le Pagelle dell’incontro tra Francia e Australia alla Kazan Arena dell’omonima città russa, valida per il gruppo C dei Mondiali 2018, che proprio con questa partita apre le danze. FRANCIA Lloris 6,5 Bravissimo sul brivido che gli fanno correre Tolisso e Sainsbury, si dimostra attento sulle piuttosto rare iniziative dei Socceroos. Non può nulla sul rigore perché decide di tuffarsi dal lato opposto rispetto a quello del ...

El-Hadary - il portiere dell'Egitto a caccia di un record storico nei Mondiali : Il numero 1 dell'Egitto stabilirà il record di calciatore più anziano a giocare nella fase finale della Coppa del Mondo...

Mondiali Russia 2018 - Loew apre a Neuer : “se sta bene - rimane lui il portiere titolare della Germania” : Il ct della Germania ha confermato come Manuel Neuer resterà il portiere titolare se dimostrerà di essersi ristabilito dall’infortunio “Neuer titolare? Se è in forma dico di sì, Manuel è sempre stato la prima scelta“. Il ct della Germania campione del mondo, Joachim Loew, parla così del portiere del Bayern Monaco reduce da un grave infortunio al piede che lo ha costretto a saltare l’intera stagione ma che lo vede pronto ...