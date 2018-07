Mondiali | Colombia-Inghilterra ai rigori

Pagelle Inghilterra-Colombia - Mondiali 2018 : 5-4 dopo i calci di rigore. Pickford eroe nazionale : Si sono chiusi gli ottavi di finale dei Mondiali di calcio di Russia 2018: l’Inghilterra supera la Colombia per 5-4 dopo i calci di rigore e si qualifica per i quarti. Andiamo a scoprire le Pagelle della sfida. COLOMBIA 6 Ospina, 5.5: per poco di piede non intercetta il penalty di Kane. Arias, 6: spinge poco, costretto, soprattutto in avvio, a curare specialmente la fase difensiva (dal 116′ C. Zapata, sv). Mina, 7: gol ...

Mondiali di Russia 2018 - le emozioni dei rigori infiammano Colombia-Inghilterra : le FOTO più belle del match : L’ottavo di finale tra Colombia ed Inghilterra finisce ai calci di rigore: le immagini più belle del match emozioni, falli, supplementari e calci di rigore: tutto questo è stato l’ultimo ottavo di finale dei Mondiali di Russia 2018 tra Colombia ed Inghilterra. Un rigore realizzato da Harry Kane, che si porta a sei gol in questa competizione iridata e un pareggio arrivato in extremis firmato Yerry Mina, poi i supplementari ed i ...

La nazionale di Southgate, pur soffrendo tremendamente nei supplementari, si qualifica per i quarti di finale dove affronterà la Svezia che nel pomeriggio di oggi ha ...

Mina manda tutti ai supplementari!

Colombia-Inghilterra 0-1 : risultato degli ottavi Mondiali in diretta LIVE : FORMAZIONI UFFICIALI Colombia , 4-3-2-1, : Ospina; Arias, Mina, D. Sánchez, Mojica; Barrios, C. Sanchez, Lerma , 61' Bacca, ; Cuadrado, Quintero; Falcao. Ct: Pekerman Inghilterra , 3-4-3, : Pickford; ...

Mondiali Russia 2018 - tra sexy wags e tifosi scatenati : Inghilterra-Colombia si scalda non solo in campo [GALLERY] : L’ultimo ottavo di finale dei Mondiali di Russia 2018 tra Inghilterra e Colombia regala spettacolo, i tifosi sono più scatenati che mai Inghilterra e Colombia si stanno affrontando nell’ultimo ottavo di finale dei Mondiali di Russia 2018. Un match importante per il futuro delle due Nazionali nel torneo iridato, che vede sugli spalti dello Spartak Stadium un tifo scatenato. Tra fan bambini e supporter scellerati spunta anche la ...

Colombia Inghilterra prende il via: la nazionale dei Cafeteros si presenta alla partita della Otkrytie Arena sapendo di poter arrivare ancora più lontano in questi Mondiali 2018, ma non è la prima volta in cui ha una nazionale competitiva.

