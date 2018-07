Mondiali 2018 Russia | Jorgensen minacciato di morte dopo il rigore sbagliato

Mondiali Russia 2018 - “vichinghi” colorati ed alta tensione in campo : tutte le FOTO di Svezia-Svizzera : Svezia e Svizzera si stanno dando battaglia negli ottavi di finale di Russia 2018, solo una delle due approderà ai quarti di finale Svezia e Svizzera si stanno giocando il passaggio ai quarti di finale dei Mondiali di Russia 2018. Le due squadre stanno battagliando sul terreno di gioco, mentre sugli spalti i tifosi coloratissimi stanno continuando a dare spettacolo incitando i propri beniamini. Sfoglia la FOTOgallery per guardare tutte le ...

Pagelle/ Svezia Svizzera : i voti della partita (Mondiali 2018 ottavi - primo tempo) : Le Pagelle di Svezia Svizzera: i voti della partita che si è giocata per gli ottavi di finale ai Mondiali 2018. I giudizi a tutti i protagonisti di una sfida tra due nazionali outsider(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 17:03:00 GMT)

Mondiali 2018 - si scommette su Mbappé miglior giocatore : ROMA - I Mondiali entrano nel vivo e si inizia a parlare di chi verrà incoronato come miglior giocatore del torneo. Tra i più quotati c'è il centravanti francese Kylian Mbappé, soprattutto dopo la ...

Inghilterra-Colombia - Mondiali 2018 in DIRETTA : spettacolo assicurato tra Cafeteros e Leoni d’Oltremanica : Siamo giunti all’ultimo ottavo di finale di questi Mondiali di calcio di Russia 2018. Alle ore 20.00 italiane a Mosca, allo Spartak Stadium, saranno di fronte Inghilterra e Colombia, in un match che si annuncia equilibrato ma che potrebbe regalare tanti gol e spettacolo. Da una parte troviamo gli inglesi, sospinti dal formidabile centravanti Harry Kane, autore di ben 5 reti in appena due partite, a caccia di conferme dopo un ottimo inizio ...

RISULTATI Mondiali 2018 / Diretta gol live score - ottavi di finale : nessun gol ma tante emozioni! : RISULTATI MONDIALI 2018: Diretta gol live score di Svezia-Svizzera e Colombia-Inghilterra. Le due partite sono valide per gli ottavi di finale, le ultime due sfide di questo turno(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 16:38:00 GMT)

DIRETTA/ Svezia Svizzera Mondiali 2018 (risultato live 0-0) streaming video e tv : squadre al riposo : DIRETTA Svezia Svizzera, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. La nazionale scandinava affronta quella elvetica negli ottavi dei Mondiali 2018(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 16:37:00 GMT)

Mondiali 2018 - Colombia-Inghilterra : probabili formazioni e diretta : MOSCA , RUSSIA, - Colombia-Inghilterra chiuderà il tabellone degli ottavi di finale del campionato del mondo che si sta giocando in Russia. La partita si giocherà alla Spartak Arena alle 20 ora italiana. Il match sarà diretto dall'arbitro americano Mark Geiger . Segui Colombia-Inghilterra in diretta Il ...

Mondiali 2018 Russia. Spagna - Diego Costa contro Hierro : 'Koke non doveva calciare. Te l'avevo detto' : L'eliminazione della Nazionale spagnola dai Mondiali di Russia, per mano dei padroni di casa, continua a far rumore in patria. Per una squadra che negli ultimi dieci anni ha vinto una Coppa del Mondo ...

Diretta/ Svezia Svizzera Mondiali 2018 (risultato live 0-0) streaming video e tv : Sommer salva su Berg! : Diretta Svezia Svizzera, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. La nazionale scandinava affronta quella elvetica negli ottavi dei Mondiali 2018(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 16:20:00 GMT)

Mondiali 2018 Russia - 'Go Kane'. La prima pagina del Sun fa infuriare la Colombia : Sulla questione è intervenuto anche l'ambasciatore Colombiano nel Regno Unito: " È piuttosto triste utilizzare un ambiente festivo e amichevole come la Coppa del Mondo per colpire un Paese e ...

Mondiali 2018 - lezione di umiltà del Giappone : i calciatori puliscono lo spogliatoio : ... proprio con quelli del Senegal, perché sono stati immortalati fare le pulizie sugli spalti: questa notizia e le immagini hanno fatto il giro per il mondo suscitando solo pareri positivi. La ...

Colombia-Inghilterra - Mondiali 2018 : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Colombia-Inghilterra, ottavi Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

DIRETTA/ Svezia Svizzera Mondiali 2018 (risultato live 0-0) streaming video e tv : Ekdal spreca - salva Akanji : DIRETTA Svezia Svizzera, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. La nazionale scandinava affronta quella elvetica negli ottavi dei Mondiali 2018(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 16:02:00 GMT)

Pattinaggio a rotelle velocità - Mondiali Heerde 2018 : sono già 7 le medaglie per l’Italia : sono scattati ad Heerde, in Olanda, i Mondiali di Pattinaggio a rotelle velocità: nelle prime due giornate di finali sono arrivati già i primi allori per gli azzurri. sono ben sette le medaglie nelle diverse specialità, quattro d’argento e tre di bronzo, anche se manca l’acuto d’oro, che potrebbe arrivare già oggi. Le prime finali di domenica sono quelle sui 10000 metri punti/eliminazione della categoria junior, sia maschile ...