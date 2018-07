Molestie | spunta vecchia accusa per Trudeau Lui | non ricordo

Molestie sessuali - spunta un altro nome altisonante : 8 donne denunciano Morgan Freeman : Non si placa il fiume di accuse di Molestie sessuali denunciate dopo il caso Harvey Weinstein, Morgan Freeman nuovo ‘imputato’ Dopo il caso Harvey Weinstein tantissime sono state le denunce per Molestie sessuali da parte di alcune protagoniste del mondo del cinema e della moda. Attrici e modelle si sono infatti ribellate alla violenza fisica che alcuni dei più potenti uomini del mondo cinematografico praticavano su di loro in cambio ...