Moda Parigi | sfila Dior | l' eleganza del lusso nascosto

Cosa si è visto nella Moda a Parigi : Si è conclusa la settimana con le sfilate delle collezioni maschili, con nuovi stilisti e vecchie celebrità

Parigi Moda Uomo : il calendario delle sfilate : Dopo Milano Moda Uomo si vola a Parigi per le collezioni primavera/estate 2019. 50 le collezioni presentate quest’anno nella capitale francese. Comprese le prime collezioni disegnate da Virgil Abloh per Louis Vuitton e Kim Jones per Dior Homme, i nuovi direttori creativi delle storiche case di Moda Parigine. Tra i nuovi arrivati, Alyx, di Matthew Williams, che per l’occasione ha cambiato nome in 1017 ALYX 9SM e ha collaborato con ...