: Migranti, accordo tedesco inguaia l’Italia Vienna: “Proteggeremo la frontiera Sud” Moavero: “Se ne assume responsab… - ladyrosmarino : Migranti, accordo tedesco inguaia l’Italia Vienna: “Proteggeremo la frontiera Sud” Moavero: “Se ne assume responsab… - AngelaAnpoche : RT @CretellaRoberta: Migranti: Moavero a Vienna: 'Se chiude se ne prende le responsabilità'. Salvini da Seehofer: Governo Kurz 'attende rap… - CyberNewsH24 : #Moavero:Vienna chiude?Contro spirito Ue -

"Il Consiglio europeo ha affermato che l'immigrazione è una questione europea e serve uno sforzo condiviso. Se questo è lo, dovremmo entrare in una fase di cooperazione. Ma la decisione austriaca di chiudere il Brennero sarebbe contro questoe allora chi la mettesse in atto se ne dovrebbe assumere le responsabilità". Lo dice il ministro degli Esteriaggiungendo: "Se gli Stati Ue seguiranno virtuosamente le azioni decise dal Consiglio,si potrà affrontare l'immigrazione in modo coerente".(Di martedì 3 luglio 2018)