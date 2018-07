vicenzareport

: Mis: 'Gay Pride a Vicenza? No, grazie' - vicenzareport : Mis: 'Gay Pride a Vicenza? No, grazie' - VicenzaPiu_com : Gay Pride a Vicenza, la richiesta di Deghenghi a Rucco » VicenzaPiù - yurigu : Metre ero ancora con gli attivisti e amici del Pride di Istanbul in via Mis, nei pressi di piazza Taksim: -

(Di martedì 3 luglio 2018) Non crediamo che il negare, per motivi di decoro, il suolo pubblico a spettacoli avvilenti come quelli appena visti a Pompei e a Padova sia da considerarsi un comportamento oscurantista, omofobo o in ...