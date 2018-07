Ministro Tria | “La crescita può rallentare | ma per quest’anno nessuna manovra correttiva” 

Nessuna manovra correttiva. Il Ministro Tria in audizione illustra le linee programmatiche del Mef : Nessuna manovra correttiva e Nessuna politica pro-ciclica nel caso di un peggioramento degli indicatori economici. Lo ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria esponendo davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato a Montecitorio le linee programmatiche del Mef. "Non è intenzione del governo adottare alcuna misura correttiva in corso d'anno coì come evitare misure che possano peggiorare i saldi di finanza pubblica ...

Camera - attesa per audizione Ministro Economia Tria : Alle ore 11,30 le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, presso la Sala del Mappamondo, svolgono l'audizione del ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, sulle linee programmatiche del suo dicastero. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.

Salvini il politico più amatoDi Maio battuto dal Ministro Tria : Matteo Salvini è attualmente il politico che gode maggiormente della fiducia degli italiani. Secondo un sondaggio dell'Istituto Noto, il ministro dell'Interno gode della fiducia del 56 % degli intervistati, e si classifica al primo posto. Segui su affaritaliani.it

Il Ministro Tria si allea con la Lega e fa saltare il “decreto dignità” : Una semplice battuta d’arresto, o un caso politico? Problema tecnico banale e superabile, dicono i collaboratori del vicepremier Luigi di Maio. Ma c’è di mezzo anche la politica e le sue tensioni, se è vero che lo stop al «decreto dignità» - fortemente osteggiato dalle associazioni degli imprenditori, e pochissimo gradito alla Lega - è stato deciso...

Nave Lifeline - Parigi : tocca all'ItaliaSalvini : il Ministro francese è ignoranteDi Maio : se entra in porto la sequestriamo : La Nave della Ong Lifeline con a bordo 234 migranti allontana ancora di più l'Italia dall'Unione Europea. Salvini tuona contro il ministro francese per gli Affari europei, Nathalie Loiseau. Di Maio, a "Stasera Italia", ribadisce la linea dura: "Quella barca batte una bandiera falsa".

Tortu - congratulazioni dal Ministro Tria : Ecco quindi arrivare le congratulazioni del Ministro dell'Economia e delle Finanze , Prof. Giovanni Tria , e il Comandante Generale della Guardia di Finanza , Gen.C.A. Giorgio Toschi. Un motivo in ...

Di Maio incalza il Ministro Tria : 'Il reddito di cittadinanza è la priorità' : LEGGI ANCHE Di Maio, pensioni d'oro nel mirino: tagli per aumentare quelle minime 'Ci sono valutazioni tecniche del ministro dell'Economia Tria e del viceministro Castelli comprensibili. Penso anche, ...

Il M5s rilancia su reddito di cittadinanza e pensioni. Cauto il Ministro Tria : Di Maio riprende i cavalli di battaglia dei Cinquestelle: dettagli e tempistiche che per ora non vengono confermate dal ministro dell'Economia che dice: 'per il 2018 le misure dovranno essere a costo zero' -

Ministro Tria smentisce Di Maio su reddito di cittadinanza : “Non si può fare entro l’anno” : Il Ministro Tria, al termine dell'Ecofin ha smentito Di Maio, sulla possibilità di introdurre la misura del reddito di cittadinanza entro l'anno: "per il 2018 i giochi sono quasi fatti", ha detto.Continua a leggere

Di Maio : "8 ore di lavoro gratis per reddito di cittadinanza"/ M5S non arretra : ma il Ministro Tria frena... : reddito di cittadinanza, Di Maio: "8 ore di lavoro gratis a settimana". Il Ministro del lavoro e dello sviluppo economico analizza lo strumento ideato dal Movimento 5 Stelle: come ottenerlo(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 17:55:00 GMT)

Il Ministro Tria gela Salvini e Di Maio : nessun intervento per il 2018 : Per il 2018 “ormai i giochi sono quasi fatti”. Sono le parole del Ministro dell’Economia Giovanni Tria. “Quindi noi ci muoveremo,