Milano | tram bloccato per atti vandalici La rissa a bordo poi i dipendenti Atm inseguiti

'La Grande Rivolta' 27 giugno 7 luglio 2018 Teatro Litta Milano - trama - note - biglietti : Si renderà conto, tuttavia, che la realtà è ben diversa e parteciperà alle lotte operaie formandosi una coscienza politica più consapevole e precisa. Romanzo sperimentale, che per quanto legato a un ...

Milano - Suv contro un tram : l’auto sfonda la vetrina di un ristorante : Milano, Suv contro un tram: l’auto sfonda la vetrina di un ristorante È accaduto a Porta Ticinese: il veicolo ha perso il controllo e si è schiantato contro i tavolini danneggiando anche una vetrata del locale. Il conducente di 25 anni è stato trasportato in codice giallo e le sue condizioni non sono ...

Milano : investito da tram in zona Stazione Centrale - è grave : Milano, 23 giu. (AdnKronos) - E' in prognosi riservata un uomo di 62 anni che ieri verso la mezzanotte è stato investito da un tram della linea 5 in via Vitruvio, nei pressi della Stazione Centrale, all'angolo con via Lepetit a Milano. Si tratta di un uomo di nazionalità romena che è stato trasporta

Piano City Milano - il programma della domenica dall’alba al tramonto tra classico e moderno - glamour e sociale - impegnato e giocoso. Chiude Capossela : Piano City Milano si apre all’alba anche domenica 18 maggio. L’appuntamento è alle 5 all’Idroscalo, con le melodie dell’ucraino Pol Solonar, in collaborazione con Circolo Magnolia. Tornando in città, alle 10.30 alla Triennale di Milano la produzione pianistica di Ligeti verrà eseguita dai giovani Pianisti Call for Young Performers, masterclass di Maria Grazia Bellocchio. In Fondazione Prada, invece, è in ...

Lega-M5s - nei gazebo a Milano : “L’alleato non è granché - ma insieme 5 anni”. Ed entrambe le parti chiedono il premier : A Milano, come in tutta Italia, Lega e Movimento 5 stelle hanno allestito gazebo e banchetti dopo l’accordo per il nuovo esecutivo. I militanti hanno permesso ai cittadini di esprimere il proprio voto (favorevole o contrario) al contratto di governo, mentre i grillini hanno organizzato punti informativi (dato che gli iscritti hanno votato venerdì 18 maggio). “I 5 stelle? Non mi piacciono granché, ma è meglio di nulla” hanno ...

Milano - rider perde gamba sotto al tram : 'Colpa delle buche in strada' : Caduto per strada, mezza gamba rimasta sotto a un tram. L'arto gli è stato amputato. Francesco Iennaco, 28 anni, di professione rider, racconto il terribile incidente che lo ha visto protagonista a ...

Milano - incidente con tram : fattorino "Just eat" perde una gamba : L'incidente ha provocato la reazione scomposta di un passante, che ha aggredito con un pugno il conducente di uno dei tram

