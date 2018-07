Milano | specializzati in furti di camion | 11 arresti

Milano : specializzati in furti in palestra - arrestati : Milano, 16 mag. (AdnKronos) - Rubavano nelle palestre di Milano, scassinando le cassette di sicurezza riservate ai clienti. La polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare su un gruppo di persone, con precedenti di polizia, specializzato nei furti in palestra. L'episodio oggetto delle inda