Milano | sgominata dai carabinieri la banda che rubava camion e materie prime Ecco come

Milano : sgominata banda specializzata in furti auto di lusso - 29 arresti : Milano, 21 giu. (AdnKronos) - I carabinieri del comando provinciale di Milano hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Monza nei confronti di 28 cittadini romeni ed uno della Repubblica Ceca, ritenuti responsabili a vario titolo di associazione per deli

Milano - sgominata gang di romeni che rubava auto di lusso : saracinesche forzate con l'ariete : Agenzia Vista, Milano, 21 giugno 2018 I Carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 28 cittadini romeni ed uno ...

Milano - sgominata banda di ladri di auto di lusso : in 29 nella rete dei carabinieri. Il furto dei suv nel video della sorveglianza : I Carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Monza nei confronti di 28 cittadini romeni ed uno ceco, ritenuti responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti aggravati ai danni di concessionarie e rivenditori di autoveicoli, ditte e negozi di telefonia, nonché di ricettazione della ...

Nord Italia - traffico di droga/ Maxi-operazione a Milano - banda sgominata : 23 arresti : traffico di droga nel Nord Italia, Maxi-operazione a Milano delle forze dell'ordine: sgominata una banda con 22 arresti, sequestrati 300 kg di stupefacenti(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 20:40:00 GMT)

Milano : rapinavano viaggiatori e pendolari - sgominata baby gang : Milano, 24 apr. (AdnKronos) - Commettevano rapine prevalentemente alle fermate di autobus, in stazioni ferroviarie e a bordo di treni, colpendo in alcuni casi anche giovanissimi. Un meccanismo talmente rodato, che ha permesso loro di portare a termine almeno venti colpi. La banda, composta da otto r