Milano - in arrivo una perturbazione con temporali : scatta l'allerta meteo : Allerta meteo a Milano per il passaggio di una perturbazione che prevede anche violenti temporali. Il centro meteo regionale ha emanato un'allerta in codice giallo , rischio moderato, . Il Comune ha ...

Milano - scatta allerta meteo : Milano, 3 lug. (AdnKronos) - allerta meteo a Milano per il passaggio di una perturbazione che prevede anche temporali. Il centro meteo regionale ha emanato un'allerta in codice giallo, con rischio moderato. Il Comune ha disposto l’attivazione del Coc, il Centro Operativo Comunale, al centro di via D

Milano. Scatta il piano di razionalizzazione delle tariffe museali : Il piano di razionalizzazione delle tariffe museali, approvato dal Consiglio Comunale di Milano lo scorso 16 aprile, entra in vigore

Milano. Darsena : scattano i divieti : È in vigore l’ordinanza che vieta di introdurre in Darsena bottiglie o contenitori in vetro, lattine, bottiglie di plastica con

Milano - il sindaco Sala vara il "piano moschee" : scattano le polemiche

Milano - il sindaco Sala vara il "piano moschee" : scattano le polemiche : Il Comune regolarizza 4 luoghi di culto per i musulmani e ne apre altri 2. Critici i presidenti di centrodestra dei Municipi interessati dal bando

Milano - blitz anti-droga : scattano arresti per 22 persone Video : Un vero e proprio blitz per contrastare lo spaccio di droga [Video] quello avvenuto a Milano, che ha portato all'arresto di 22 persone con l'accusa di traffico di sostanze stupefacenti. Tra i soggetti finiti in manette, risultano anche due noti esponenti della tifoseria milanese, ovvero Luca Lucci, capo ultras della curva sud del Milan, e Massimo Mandelli, responsabile steward dell'Inter. Operazione anti-droga: in manette anche Lucci e ...

Milano : scatta consultazione pubblica per la riapertura dei Navigli (2) : (AdnKronos) - A partire dall’11 giugno sarà disponibile il sito dedicato, mentre nel cortile d’onore di Palazzo Marino sarà allestita una speciale mostra per vedere da vicino i rendering e consultare il progetto nella sua interezza. A disposizione dei cittadini anche una brochure, che sarà distribui

Milano scatta e poi rallenta. In calo lo spread btp-bund : Sotto il mezzo punto percentuale il guadagno di Francoforte e Parigi, mentre Londra guadagna lo 0,90% e Madrid addirittura l'1,91% sullo sblocco della situazione politica. Sul listino di Piazza ...

Maltempo - ancora temporali in gran parte d’Italia : nubifragio a Orte - a Milano scatta il piano emergenza : FOrte Maltempo in gran parte d’Italia, dove le intense piogge hanno causato diversi danni: tombini saltati, fiumi in piena e binari allagati con il traffico ferroviario in difficoltà sulla Roma-Firenze. Il comune di Milano ha convocato il centro operativo “con procedura d’urgenza” attivando il “piano per l’emergenza idrica”. Preoccupa sopratutto l’abbondante pioggia caduta nel pomeriggio sulla zona ...

Milano - dramma sul tetto del Pirellone : falchetti in pericolo - scatta la mobilitazione social : Milano, dramma sul tetto del Pirellone: falchetti in pericolo, scatta la mobilitazione social Scomparso da qualche giorno dall'occhio della webcam sull'ex Palazzo della Regione Lombardia, il volatile sarebbe ferito all'ala destra e non più in grado di cacciare e nutrire i suoi tre piccoli