Milano | in arrivo una perturbazione con temporali | scatta l' allerta meteo

Allerta meteo Milano : temporali in arrivo - attivato il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro : Allerta meteo a Milano per il passaggio di una perturbazione che prevede anche temporali. Il centro meteo regionale ha emanato un’Allerta in codice giallo (rischio moderato). Il Comune ha pertanto disposto l’attivazione del COC, il Centro Operativo Comunale, presso il centro di via Drago per graduare l’attivazione del piano di emergenza a partire dalle ore 17.00 di oggi. Avviato il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi ...

Milano Pride - in arrivo l’onda arcobaleno : il 30 giugno in corteo per i diritti lgbtqi. Attesi Benji & Fede e Drusilla Foer : Milano pronta a scendere in strada, ancora una volta, per rivendicare “l’orgoglio delle persone gay, lesbiche, bisessuali, transessuali, asessuali, intersessuali e queer”. E per difenderne i diritti, con un corteo che promette di travolgere la città con un’onda coloratissima e festosa. L’appuntamento è fissato alle ore 15 del 30 giugno in piazza Duca d’Aosta, davanti alla Stazione Centrale. Ultima tappa della ...

Inter - Politano è pronto a dire sì : arrivo a Milano alle 16 e visite mediche : Atterraggio a Linate poco dopo le 16.00 , 16.10 da Roma Fiumicino, . visite mediche fissate per le ore 18: inizia così la prima giornata nerazzurra di Matteo Politano, l'esterno voluto dalla dirigenza ...

Inter - Politano è pronto a dire sì : arrivo a Milano e visite mediche : Atterraggio a Linate poco dopo le 16.00 , 16.10 da Roma Fiumicino, . visite mediche fissate per le ore 18.00: inizia così la prima giornata nerazzurra di Matteo Politano, l'esterno voluto dalla ...

Basket : Milano - ufficiale arrivo di Burns : ANSA, - Milano, 28 GIU - Christian Burns è ufficialmente un giocatore dell'Ax Milano di Basket: è il quarto acquisto per l'Olimpia, dopo quelli di Amedeo Della Valle, Jeff Brooks e Nemanja Nedovic. "...

Ufficiale l'arrivo di Burns a Milano : Christian Burns è ufficialmente un giocatore dell'Ax Milano di basket: è il quarto acquisto per l'Olimpia, dopo quelli di Amedeo Della Valle, Jeff Brooks e Nemanja Nedovic. 'La Pallacanestro Olimpia ...

Basket : Milano - ufficiale arrivo di Burns : ANSA, - Milano, 28 GIU - Christian Burns è ufficialmente un giocatore dell'Ax Milano di Basket: è il quarto acquisto per l'Olimpia, dopo quelli di Amedeo Della Valle, Jeff Brooks e Nemanja Nedovic. "...

Milano - occhi elettronici in periferia : in arrivo 127 telecamere per 85 aree : In arrivo 127 nuove telecamere ad alta definizione per la sicurezza. Il Comune ha messo a bilancio quasi 3 milioni di euro per gli occhi elettronici. I sopralluoghi stanno terminando in questi giorni. ...

Milano : atteso arrivo Herba - estradato per sequestro modella inglese : Milano, 22 giu. (AdnKronos) - E' atteso per oggi il rientro in Italia di Michal Konrad Herba, il 37enne di origini polacche arrestato lo scorso mese di agosto a Tividale, nelle West Midlands, con l'accusa di aver concorso con il fratello Lukasz Pawel nel rapimento a scopo di estorsione della modella

Il tributo a Chester Bennington a Milano - in arrivo la seconda edizione di One More Light Memorial : info e biglietti : Dopo il successo dello scorso anno, torna per una seconda edizione il concerto tributo a Chester Bennington a Milano, One More Light Memorial. L'evento sarà dedicato al cantante frontman dei Linkin Park, scomparso il 20 luglio 2017 a soli 41 anni. Il concerto tributo a Chester Bennington a Milano si terrà all'Alcatraz il prossimo 22 settembre, in una giornata dedicata alla musica dei Linkin Park, grazie alla presenza di numerose tribute band ...

Milano - STOP AI DIESEL DAL 2019/ Con la Low Emission Zone multe in arrivo con le telecamere : STOP ai DIESEL a MILANO dal 2019. Con la Low Emission Zone si rischiano multe attraverso le telecamere. Nel mirino anche le auto Euro 4, a partire dal mese di ottobre(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 12:54:00 GMT)

Jon Hopkins e molti altri nella lineup di Astro - festival di musica elettronica in arrivo a Milano : Sabato 30 giugno The post Jon Hopkins e molti altri nella lineup di Astro, festival di musica elettronica in arrivo a Milano appeared first on News Mtv Italia.

In arrivo la seconda edizione di Milano PhotoWeek : ... dal racconto diretto dei grandi fotografi ai reportage di guerra, dalle immagini del mondo all'arte contemporanea e all'attività dei giovani. Inoltre Palazzo Reale ospita quattro mostre promosse e ...

Milano. Domenica festa del quartiere Vigentino per l’arrivo della primavera : L’Associazione As.Co.Vingentino, con il patrocinio del Municipio 5 di Milano, realizza la “festa di primavera 2018”. L’appuntamento è in programma