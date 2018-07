Milano | il PM su Niccolò Bettarini | ' Riconosciuto dagli aggressori e minacciato di

Blastingnews

: Il Giornale: Per l'Old Fashion un mese di chiusura dopo l'aggressione a Niccolò Bettarini - Notizie_Milano : Il Giornale: Per l'Old Fashion un mese di chiusura dopo l'aggressione a Niccolò Bettarini - Ale_De_Chirico : Per l'Old Fashion un mese di chiusura dopo l'aggressione a Niccolò Bettarini -

(Di martedì 3 luglio 2018) Sei il figlio di, ti ammazziamo- queste sarebbero le parole che alcuni ragazzi avrebbero urlato al 19enne Niccolò prima di aggredirlo con un coltello. Le prime ricostruzioni che hanno fatto le Forze dell'Ordine di quello che è accaduto alcune notti fa fuori da una discoteca diVIDEO raccontano di una consapevolezza di coloro che hannodi morte il figlio di stefanoe Simona Ventura nel sapere bene chi fosse prima di infliggergli 8 ferite con un'arma da taglio, calci, pugni e schiaffi. Niccolòsarebbe stato aggredito perché 'figlio di' Il PM milanese Elio Ramondini sembra avere le idee molto chiare su quello che è successo a Niccolòqualche sera fa in centro; secondo quello che ha appreso la stampa in queste ore, la Procura sarebbe certa che il ragazzo è stato aggredito da circa 10 persone non per aver cercato di sedare una ...