Milan | interesse dell' Atletico Madrid per Kalinic Gomez andrà al Boca Juniors

Milan - Li non completa l'aumento di capitale : Elliott interviene. La famiglia Ricketts conferma l'interesse : Ora è ufficiale: Yonghong Li non ha versato i 32 milioni di euro per completare l'aumento del capitale. Sollecitato da Marco Fassone, ad del club di via Aldo Rossi, ora interverrà il fondo Elliott. La ...

Milan - Ricketts conferma interesse : 20.33 Nella giornata del mancato pagamento di 32 milioni da parte di Li Yonghong, c'è almeno uno spiraglio di luce per il Milan alla ricerca di nuovi azionisti. La famiglia Ricketts,proprietaria dei Chicago Cubs, club della Major League Baseball, conferma in un comunicato l'interesse all'acquisto dei rossoneri. Nella nota si precisa che tutta la famiglia e non il solo Tom (nome circolato nelle scorse ore e uomo di punta del gruppo) segue le ...

Mafia : da Comune Milano manifestazione di interesse per 17 beni confiscati (2) : (AdnKronos) - Questi immobili, prosegue Majorino, "sono simboli, ma anche mezzi concreti per favorire la socialità. Ci auguriamo quindi che l’agenzia nazionale che li gestisce concluda in fretta le procedure, affinché le unità immobiliari possano essere riconsegnate alla cittadinanza". La manifestaz

Mafia : da Comune Milano manifestazione di interesse per 17 beni confiscati : Milano, 21 giu. (AdnKronos) - La Giunta comunale di Milano ha formalmente avanzato la manifestazione di interesse per 17 unità immobiliari attualmente gestite dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Lo rende noto

Calciomercato Inter - clamoroso interesse per Suso : il Milan chiede in cambio un big nerazzurro : L’Inter ha messo gli occhi su Suso, incontrando l’agente del calciatore per chiedere informazioni sulla fattibilità dell’operazione: i rossoneri chiedono Brozovic o Perisic Una clamorosa ipotesi di mercato prende corpo sull’asse Inter-Milan, i nerazzurri infatti hanno messo gli occhi su Suso. C’è già stato un incontro tra Ausilio e l’agente del calciatore Lucci, utile a capire la fattibilità di ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news - Piazza Affari : riunione Fed - rialzo dei tassi di interesse? (13 giugno 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari, dati macroeconomici in agenda OGGI. riunione FED, rialzo dei tassi di interesse? Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 04:41:00 GMT)

Falcao : 'Onorato dell'interesse del Milan - un grande club' : 'Ho letto e sentito dell'interesse del Milan - dice Radamael Falcao a Premium Sport - è un onore che un club così mi segua, io seguo il calcio italiano, la Serie A è il campionato più difficile, e so ...

Milano : in prefettura manifestazioni interesse per 97 immobili confiscati : Milano, 29 mag. (AdnKronos) – Si è svolta questa mattina, nella sede della prefettura di Milano, la conferenza di servizi dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati. Coordinata dal direttore dell’agenzia, Ennio Mario Sodano, è stata la terza tappa nelle regioni del centro nord d’Italia, dopo Bologna e Firenze. Durante la mattinata, gli enti pubblici partecipanti ...

Nuovo stadio Milan - interesse per l’ex area Falck a Sesto San Giovanni : Spunta l'ipotesi di costruire l'impianto sull'ex area Falck, ma va monitorata anche la situazione di Porto di Mare e di piazza d'Armi, di interesse anche per l'Inter. L'articolo Nuovo stadio Milan, interesse per l’ex area Falck a Sesto San Giovanni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.